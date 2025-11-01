X!

Olav Ehala sai fännikirja Inglismaalt: 15-aastane tüdruk oli käsitsi kirjutanud

Ringvaade
Foto: Siim Lõvi /ERR
Ringvaade

Helen Eelrand kirjutas Olav Ehalast elulooraamatu "Olku. Laul inimlikkusest". Seoses värskelt ilmunud raamatuga meenutas Ehala koos Jüri Muttikaga ka "Ringvaates" möödunud aegu, tuues muuhulgas välja, et sai alles mõni aasta tagasi Inglismaalt fännikirja.

"Koolis olin oma klassi üks viimaseid, kes ei olnud pioneer, aga pioneeriks läksin südame kutsel, aga mitte pioneerinduse tõttu, vaid seetõttu, et meie kahest klassist tehti kolm ja minu tollaaegne südamedaam jäi paralleelklassi, ma läksin õppealajuhataja juurde, et ma tahan astuda pioneeriks, aga mul on üks tingimus, ma tahan oma salgaga kokku jääda, mille peale pandi mind kohe ka oma sümpaatiaga samasse klassi," meenutas Olav Ehala.

Balti kett on tal samuti eredalt meeles. "See oli vägev asi, tunne oli selline, et peab minema ja olema osaline, hoolimata sellest, kui palju bensiini läks sellega kaduma," ütles ta ja tõi välja, et talongiajal sai ta tohutul hulgal suitsutalonge, aga nende perekonnas keegi ei suitsetanud. "Aga konservatooriumis, kus ma olin õpetaja, seal oli valvurtädi, kes suitsetas kogu aeg, ma andsin oma suitsutalongid talle ja ta andis viinatalongid mulle, mina ostsin viina välja ning VIljandis oli üks bensiinijaam, kus andsin viinad ära ja sain bensiini vastu."

Seoses filmiga "Don Juan Tallinnas", mis levis omal ajal ka üle Nõukogude Liidu, tuli Olav Ehalale alles mõni aasta tagasi fännikiri ka Inglismaalt. "Kusjuures käsitsi kirjutatud, ühelt 15-aastaselt, kes oli seda filmi näinud ja hakkas fännama."

Tänapäeva muusikutest meeldib Olav Ehalale just Vaiko Eplik. "Esiteks ta on väga musikaalne, laulab vahvasti ja tema muusika paneb kuulama," nentis ta.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Jüri Muttika

Samal teemal

Kultuurirännak

Intervjuud, galeriid, etteasted

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

31.10

Kõik Eesti Laul 2026 finalistid on ​teada

29.10

Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

30.10

Eesti Laul 2026 esimesed finalistid on selgunud

31.10

Räppar Mäx Eesti Laulu finaali pääsemisest: ma olen jalust rabatud

31.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Robert Linna: kirjutasin armastuslaulu

30.10

Järvis-Milder Vanilla Ninja võistlusloost: selles on midagi clubkungfulikku

29.10

Lunge: raamatut kirjutada on veel vara, sest kogu aeg juhtub uusi lugusid

29.10

Toidupolitsei viinerite lihasisaldusest: broilerilihamass ei lähe liha alla

28.10

Vennad Piusid asuvad ETV-s kodumaist kultuurilugu avastama

30.10

Eesti Laulu finaali pääsenud Noep: tunnen, nagu mul oleks sünnipäev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo