Maiken: ma ei kahetse, et oma lauljakarjääri lõpetasin

20 aastat tagasi WAF laulukooli loonud Maiken rääkis "Ringvaates", et kool läks kohe alguses nii suure hooga käima, et soololaulja karjäär tuli kõrvale jätta. Maikeni sõnul pole ta aga kunagi seda otsust kahetsenud.

Maikeni lauljakarjäär avalikkuse ees sai hoo sisse ETV saates "Kaks takti ette".

"Kui me Bert Pringiga Taanist tagasi tulime, tegime WAF laulukooli, mis läks plahvatuslikult hästi käima, kõik tahtsid järsku õppima tulla, meil oli nii palju tööd," meenutas Maiken, miks ta ühel hetkel lavalaudadelt ära kadus.

Maikeni sõnul pole ta hetkekski kahetsenud, et oma lauljakarjääri lõpetas. "Pedagoogika, mis me õppisime, on nii lahe ja annab nii palju kohest vastust. Sa annad inimesele konkreetsed vahendid ja need töötavad. Kogu aeg on õpetajana saavutuse tunne, inimesed arenevad väga hästi," tõi Maiken välja.

WAF kooli õpetaja Bert Pringi sõnul on õpetajal ikkagi väga hea aeg-ajalt ka ise laval käia, sest see hoiab vormis.

"Aeg-ajalt siiski peab käima laval, sest siis sa koged ka ise, kui raske see on," sõnas Maiken, kes astub lauljana üles WAF kooli sünnipäeva kontsertidel. "Praegu harjutan laulmist iga päev."

Maiken tõi välja, et 20 aasta jooksul on elu läinud kallimaks umbes 15 korda. "Huvikooli teenus ei olegi tõesti võib-olla kättesaadav kõigile, see ongi kallis, aga erinevad linnad natuke toetavad, on tegevustoetused. Kui meie kooli jõuab andekas laulja, kel pole rahalisi võimalusi, meie ikka aitame. Kui keegi peaks raha pärast laulmisest loobuma, neid juhtumeid on, et nad tulevad ja ütlevad, et nad peavad raha puuduse pärast lõpetama, me sellepärast ei lase kellelgi ära minna," nentis Maiken.