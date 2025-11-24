Ivo Felt: suurfilmide tegemine Eestis on selgelt raha tootev ettevõtmine

Produtsent Ivo Felt rääkis saates "R2 Hommik!", et suurfilmide nagu "Tenet" ja "Sisu. Teekond kättemaksuni" tegemisega on nad suutnud näidata, et see on Eesti riigile selgelt raha tootev ettevõtmine. Felt tõdes, et Eesti filmi tagasimaksefondi protsendi tõstmine aitaks Eestil veel suuri projekte käima tõmmata.

"Eestis on väga hea riiklik tagasimaksemeede, mis iseenesest ei ole unikaalne, see on väga paljudes riikides, ka Soomes. See annab välismaalt sisse tulevale filmiprojektile tagasimakse kulutatud rahalt Eestis. Kui nad kulutavad sada protsenti, siis 30 protsenti sellest rahast, mis nad Eestis kulutavad, maksame neile tagasi. See on selgelt majandust elavdav ettevõtmine," selgitas filmiprodutsent ja tänavu 30. sünnipäeva tähistava filmistuudio Allfilm üks looja Ivo Felt. "Tegemist on puhtalt teenuse ekspordiga."

Feldi sõnul pole Eesti enam seoses hindade tõusuga nii konkurentsivõimeline, kui me võiksime olla. "Üritame praegu meie tagasimakseprotsenti natuke ülespoole nihutada."

Suurimad edulood on mängufilm "Tenet" ja hiljuti kinodesse jõudnud soomlaste Hollywoodi märul "Sisu. Teekond kättemaksuni."

"Soome produtsent arvas, et võiks filmida "Sisu. Teekond kättemaksuni" Eestis. Oktoobris hakkasime neile võttekohti otsima ja filmisime juba suvel. Meie ülesanne oli seda filmi teenindada, me ei ole selle filmi kaasprodutsendid. Aga see teenus oli päris mastaapne."

Märulifilmi "Sisu. Teekond kättemaksuni" üldeelarve oli Felti sõnul 11–12 miljonit. "Eesti osa oli kolme-nelja miljoni vahel," lisas Felt.

Feldi kaasprodutseerimisel valminud mängufilmi "Tenet" lõppeelarve oli 200 miljonit, millest tagasimakse kõrvalt laekus maksudena Eestile 14–15 miljonit.

"Viimasel aastal oleme võrreldes teistega kallimad olnud ja meil on neid teenustöid pisut vähem, kui neid võiks olla, see on olnud meie komistuskiviks. Me peaksime seda elavdama nüüd sellega, et tõstame tagasimakse protsenti. On olemas riike, kus see on 40, miks ei võiks see ka meil nii olla, et tuua töid sisse. Me oleme selgelt näidanud, et see on raha tootev ettevõtmine meie väikesele riigile," nentis Felt.

Felt tõdes, et numbrina ei ole eesti filmi rahastamine viimastel aastatel kahanenud. "Meid on kahandanud inflatsioon ja meie olud, kus praegu oleme, me saame sama raha eest vähem."

Tänavu tähistab 30. sünnipäeva filmistuudio Allfilm. "See on olnud üks väga lõbus aeg, oleme saanud väga palju asju teha. Alustasime reklaamidest. Oma esimese mängufilmi, Peeter Simmi "Head käed", saime ekraanidele 2001. aastal. Põhiline on see, et uudishimu on siiamaani alles," sõnas Felt.