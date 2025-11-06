Galerist: toome avalikkuse ette seni kodudes olnud Georg Otsa tehtud maalid

Galerist Sirje Somelar rääkis "Ringvaates", et Georg Ots oli suurepärane kunstnik, kelle maalid on eredad, optimistlikud ja küllusliku värvikasutusega. Somelari sõnul avab galerii näituse Otsa maalitud 15 pildist, mis on kokku kogutud inimeste kodudes olevatest töödest.

"Ka mulle oli päris suur üllatus, et Georg Otsa akvarellmaalid on nii heal kunstilisel tasemel, pildil pole mingi suvaline vaade, vaid kunstniku töö," ütles hobikunstnik ja galerist Sirje Somelar.

Näitus pandi kokku erinevate inimeste kodudes leiduvatest Otsa maalidest. "Näitusel on pildid, mis olid meile kättesaadavad ja mis ei asu ajaloomuuseumis."

Somelar kohtus põgusalt Georg Otsa tütre Mariann Randmaaga, kes samuti oli nõus oma isa pilte näitusele andma. "Näitusel on üleval 15 tööd, millest kaks või kolm tulevad galeriis vaiksel oksjonil ka müüki."

Maalile hinna panemine on Somelari sõnul väga tundlik. "Hinnad kõiguvad ju tohututes piirides. Omajagu lisab hinnale väärtust ka see, kes on selle töö teinud. Kompositsiooniliselt on Otsa tööd samuti suurepärasused. Silm hakkab liikuma mööda pilti, pildid on küllusliku värvikasutusega. Pildil on ilusad eredad ja optimistlikud värvid. Julgen öelda, et tegemist on professionaalse kunstnikutööga. Arvan, et tööde alghind kipub olema neljakohaline, vähemalt tuhat eurot võiks mõne tööl alghinnaks olla," nentis galerist.

Oma elu ajal Ots väga ei presenteerinud oma kunstnikuannet. "Ta oli kiire maalija, tegi seda väga palju oma Võsul asuvas suvilas. Ajaloomuuseumis on üle paarisaja Otsa töö. Miks just akvarell, siis arvatakse, et põhjus on selles, et neid oli lihtne kaasas kanda. Otsal oli palju tuure, harva oli ta kodus ja kiiresti pidi tegema ning õlimaal kuivab ju kaua. Kuigi tal on kaks õlimaali ka. Kus need täna asuvad, seda ma ei oska öelda," ütles Somelar.