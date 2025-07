Oleg Pissarenko: džäss annab võimaluse tunnetada teistsugust meeleseisundit

Muusik Oleg Pissarenko rääkis Vikerraadios, et tema ei tea, mis on puhkus, sest muusika on kogu tema elu. Narva-Jõesuus džässifestivali korraldav Pissarenko sõnul on džäss hea võimalus kiires argipäevas hoog korra maha võtta ja tunnetada hoopis teistsugust seisundit.

"Ma ei mäleta sellist mõistet enda puhul nagu puhkus, sest ma ei tea, mis asi on töö. Minu jaoks on see kõik üks elu ja muusika, millega ma viimased paarkümmend aastat olen tegelenud," sõnas helilooja, pianist ja kitarrist Oleg Pissarenko. "Tegevust on nii palju, et puhkan kusagil seal tööülesannete vahel."

Pissarenko tegi eelmisel talvel koos Guido Kanguriga luulel põhinevat kava, mis oli muusiku sõnul nii populaarne, et Eestis andsid nad paarkümmend avalikku kontserti. "Kammerliku ja vaikse kava kohta on seda üsna palju."

"Elu on ju kõigil tohutult kiire, ja vahepeal on tunne, et jookseme vastu seina. Jookseme kuhugi ja ei mäleta enam, miks me seda teeme, tegeleme päevast päeva, kuust kuusse ja aastast aastasse mingisuguste probleemidega. See kava, mida me Guidoga oleme teinud, LP pealkirjaga "Vaikus kestab" tuli ka välja, pakub hoopis teistsugust seisundit. Sa järsku peatud ja kuulad. Oled vait, tunnetad, mõtled ja tajud. See on vastukaaluks sellele tohutule kiirustamisele," tõi Pissarenko välja, mis võiks olla selle kava populaarsuse põhjus.

Pissarenko on Narva-Jõesuu Jazz korraldaja ja 26. juulil toimuva kontserdi peaesinejaks on 2024. aasta Grammy nominent, laulja Christie Dashiell USA-st oma kvartetiga.

"See oli juhus, et ma paar aastat tagasi temaga tuttavaks sain, ta esines Eestis ühel festivalil ühe suurema ansambli koosseisus ja ma vaatasin, et nii äge artist. Sattusin Sofia Rubinaga rääkima ja tema ütles, et Dashiell on tema absoluutne lemmik, keda ta kuulab ja kellest võtab eeskuju. Nüüd on Dashiell teinud sooloartistina hämmastava tähelennu," tõdes Pissarenko.

"Hea muusik on reeglina tagasihoidlik, aga muusiku ja korraldaja vahel on ju agent, kes on tavaliselt hästi nõudlik. Tema üritab kruvi keerata nii kuis võimalik," muheles Pissarenko, kes on Eestis 15 aastat festivale korraldanud.