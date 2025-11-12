Pereterapeut: lapsed on peredes indikaatorid, kes näitavad suhteprobleeme

Pereterapeut Kristel Päll rääkis saates "R2 Hommik!", et lapsed on tihtipeale need indikaatorid, kes toovad välja probleemid peres. Pälli sõnul pelgavad paljud inimesed muutusi paarisuhtes ja seetõttu jätkavad oma sisseharjunud käitumismustreid.

"Üksikult elavate inimeste hulk on Eestis oluliselt kasvanud. Eesti perede põhjal tehtud statistika ütleb, et kõige enam on kasvanud üksikult elavate üle 65-aastaste naiste ja üksikult elavate alla 65-aastaste meeste hulk," ütles pereterapeut ja Eesti Pereteraapia juhatuse esinaine Kristel Päll.

Naiste hulgas võib põhjus olla selles, et naised elavad kauem. "Suurt rolli mängib siin ka see, millised on varasemad suhted olnud, suhtemustrid. Inimesed on palju rohkem iseendast teadlikumaks saanud ja hakkavad ümber hindama ka oma suhteid, oma suhteväärtust," tõi Päll välja.

Kasvab ka lasteta perede arv. "Kõrgharidusega naisterahvaid on Eestis oluliselt rohkem kui mehi ja need naised tahavad enda kõrvale võrdseid partnereid. Kui sellist partnerit pole, otsustavadki nad pigem jääda üksinda."

Paljud probleemid peredes saavad alguse siis, kui paar saab lapse. "Erinevad arusaamised lapse kasvatamisest, erinevad tõekspidamised ja hoiakud, milline on inimese taust, kuidas meid on kasvatatud, milliseid väärtusi on meile kaasa antud. Lapsed on tihtipeale need indikaatorid, kes toovad välja probleemid peredes."

Pereteraapias käimine on tänapäeval muutunud aina populaarsemaks ja Pälli sõnul on sageli meespool see, kes on andnud signaali, et omavahel tekkinud murekohtadest võiks rääkida kellegi kolmandaga. "Pereteraapia tegeleb suhtemustrite nähtavale toomisega, uurime, kust üks või teine käitumismuster tuleb ja toetame inimesi, et vajalik muutus saaks aset leida ning tekiks võimalus suhelda teisel viisil," selgitas Päll pereterapeudi igapäevatööd. "Teraapia toimib siis, kui kõikidel osapooltel on üks ja sama eesmärk."

"Inimesed pelgavad muutusi, ja seepärast kipuvad osad inimesed teraapiast kaduma. Et muutused tõesti toimiksid, on vaja neid ka kinnistada. Mul on pere, kellega oleme töötanud seitse aastat. On neid, kel piisab paarist kohtumisest."

Päll tõi välja, et alguses, kui kõik suhte kitsaskohad avalikuks tulevad, võib omavaheline olukord minna keerulisemakski, aga see tuleb ära taluda.

"Tihtipeale tulevad raskused muutustega. Kui sünnivad lapsed, kui lapsed lähevad kooli, hakkavad iseseisvuma, lähevad kodust ära. Need on kohad, kus fookuses on laps, aga fookuse alt välja jääb paarisuhe."