Linnamuuseumis rulliti lahti 500 aastat vanad haruldased piltvaibad

Tallinna linnamuuseumis rulliti lahti ligi 500 aastat vanad Tallinna raekoja seinu katnud vapivaibad, millel on säilinud ka vaiba valmistanud linna ja töökoja märgised, mis on väga haruldane. Belgia kuningliku piltvaipade manufaktuuri konservaator Pierre Maesi sõnul toodi vaipadega majja ideaalloodust, et elada ideaalmaailmas.

16. sajandil Tallinna raekoja seinu kaunistanud vapivaibad rulliti üle pika aja lahti, et Belgia ekspertide abiga vaibad korda teha.

"Need vaibad on väga haruldased. Mina ei ole neid lahtirullituna näinudki," tõdes Tallinna linnamuuseumi teadusdirektor Pia Ehasalu. "See on kunstiajaloolastele väga suur pidupäev. Me oleme harjunud töötama ainult fotomaterjaliga. Need vaibad on Tallinna linnamuuseumi kroonijuveelid."

Ligi 500 aastat vanad vaibad on valminud Belgias, kus toona oli vapivaipade valmistamise keskus.

"Me näeme selliseid vaipu, aga need on päris haruldased. Palju haruldasem on neid näha valmistanud linna ja töökoja märgistega. See on väga tähtis arhiivimaterjal, sest enamjaolt on see vaipadest kadunud," ütles Belgia kuningliku piltvaipade manufaktuuri direktor Pierre Maes. "Märgised tehakse servadesse, aga 500 aastaga saavad vaiba servad kahjustada. On erakordne, kui see info on vaipades veel säilinud. Aga tänu sellele teame, et see on täiskomplekt ja kõik vaibad telliti koos. Meie jaoks on ülieriline neid vaipu näha."

Vaibad telliti 1547. aastal ja valmisid 1548. aastal.

Tallinna linnamuuseumi vanemkonservaator Merike Neidorpi sõnul pole taimeornamendiga vaipu kunagi konserveeritud. "Mustus ja valgus on vaipu kahjustanud, hiired on neid söönud. Originaalvärvi me kahjuks taastada ei saa, aga tegelikult on see komplekt meie päevadeni üsna hästi säilinud."

"Selliste vaipade abil sai loodust majja tuua. Mitte ainult loodust, aga ideaalloodust, Eedeni aeda ja paradiisi ja unistada loodusest, kus oli palju lilli ja loomi. Ideaalmaailmas elamine oli väga tähtis külmadel talvekuudel," selgitas Maes vaipade eesmärki.