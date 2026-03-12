Tuhandete inimeste tikitud piltvaip valmis veretilkadest hoolimata

Raamatuaasta peakomitee aseesimees Mart Jagomägi rääkis "Ringvaates", et ainulaadne ühisloome, üle 3000 inimese poolt käsitsi tikitud 16 meetri pikkune piltvaip on valmis. Jagomägi sõnul valati vaiba valmimisel ka veidike verd, kui hoogsa töö käigus nõelaga näppu torgati.

Eesti raamatu aasta tähistamise puhul valmis ainulaadne ühisloome, 16 meetri pikkune piltvaip, mis jutustab meie raamatu loo. Vaiba tikkimisega alustati 2025. aasta veebruaris Tartus Kõrgema Kunstikooli Pallas raamatukogus, kus esimesed pistetegijad olid presidendi abikaasa Sirje Karis ja tekstiilikunstnik Anu Raud.

"Ma olen umbes 28. korral seda vaipa tikkinud," ütles raamatuaasta peakomitee aseesimees Mart Jagomägi.

Üldkavand oli tikkijatel ees, aga vaibal on kaks poolt. "Esimesel poolel on see, mida oli vaja tikkida. Tagumisel küljel oli täiesti vaba kava, inimesed võisid tikkida sinna oma nimesid, asutuste logosid, kõike, mida nad tahtsid," selgitas Jagomägi.

Vaibaga käis kaasas ka logiraamat, kuhu paljud inimesed sisse kirjutasid. "Vaipa tikiti 48 kohas, nimelisi sissekandeid on raamatus 2917. Kõige noorem tikkija oli tikkimise ajal kaheaastane ja kõige vanem 105-aastane, vaiba voodrit tikkides juba 106-aastane," nentis Jagomägi.

Vaip pidi kavandi järgi tulema 16 ja poole meetri pikkune, aga Keila raamatukogus üle mõõtes selgus, et vaiba pikkuseks on 16 meetrit ja kakskümmend sentimeetrit. "Tikkimine tõmbab riide natuke kokku," lisas Jaomägi.

Vaiba tikand algab esimese eestikeelse kirjapandud lausega "Laula, laula, pappi".

Sel laupäeval, 14. märtsil on vaip Eesti Rahvusraamatukogus huvilistele näha. Pärast seda läheb vaip Eesti Rahva Muuseumisse. "19. aprillil avatakse ERM-is vaibanäitus, kus vaip kaheks aastaks vaatamiseks välja on pandud," sõnas Jaomägi.

"Ainsad veretilgad, mida ma tean, olid need, kui inimesed nõelaga näppu olid torganud. Ühel hetkel vaatasin, et vaibaga tulevad kaasa ka plaastrid," ütles Jagomägi.

Piltvaiba kujundasid Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna tudengid.