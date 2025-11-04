Juutuuber Krispoiss: ühest väga heast videost võib kuu aega ära elada

Esimesed videod riputas Krispoiss Youtube'i 11-aastaselt. "Tegin kümme aastat pausidega. Ühel hetkel lõingi lõpuks läbi. Tegin väga palju inglise keeles ja lõpuks sain aru, et okei, proovime eesti keeles, võib-olla mu inglisekeelne huumor ei ole nii hea, võib-olla kodumaine keskkond on see, kus mu loovus kõige parem on. Ma mõtlesin õigesti," rääkis ta "R2 hommikus".

Lisaks oma põhikanalile figureerib Krispoiss ka kanalil Millenzials, mida ta koos Artjom Savitsiga veab. Seda kanalit jälgib enam kui 24 000 inimest.

"Ma teen otseülekandeid, kus ma mängin, on videod, kus käime tonte püüdmas, teen Artjomiga hotelli- ja toiduhinnanguid. Põhimõtteliselt seinast seina videosid," tutvustas ta oma tegemisi.

Krispoisi sõnul on juutuuberiks olemine ööpäevaringne töö, mis eeldab kogu aeg kohal olemist. Kui aga teatav populaarsus on saavutatud, on võimalik videode tegemisest kenasti ära elada, märkis ta. "Tähtis on keskmine vaatamine," selgitas sisulooja ja lisas, et samuti on oluline see, kui pikk video on, sest pikemasse videosse saab rohkem reklaame lisada.

Kuigi aastate jooksul on talle mitmeid kordi öeldud, et juutuuberiks olemine pole päris töö, võib Krispoisi sõnul võib väga hea video puhul reklaami pealt saadud tulu terve kuu elamiskulud ära katta. "Ma võin öelda, et mingid minu videod on saanud 600–800 eurot reklaamitulu. See on ainult üks video. Kui sa teed kuus neli videot, siis saab korrutada. See on ikka tuhandeid eurosid kuus."

Ühe video monteerimine võtab Krispoisil umbes kümme tundi. "Ma olen päris efektiivseks saanud. Ma ei ole perfektsionist, ma teen 90 protsenti valmis ja läheb, see sobib mulle, et ei hakka lõpuni viimistlema," kirjeldas ta. Lisaks on ta endale appi võtnud kolm monteerijat, kes aitavad Millenzialsi kanalile mängimisvideosid monteerida. "Põhikanalit juhin mina," täpsustas ta.

Neil, kes soovivad samuti Youtube'is sisu looma hakata, soovitab Krispoiss leida üles see, mis endale huvitav on. Samuti peab ta oluliseks inspiratsiooni ammutamist.

"Kõik videod, mis ma olen teinud, on kuskilt inspireeritud: mingid stiilid, mingid põhilised videomõtted. See, mida sa oled tarbinud, võta sealt õppust ja vaata Youtube'is ringi, et milline thumbnail ehk pisipilt töötab, milline tiitel töötab, milline videoidee äge on. Uuri ringi ja vaata, mis sulle meeldib, jagas ta näpunäiteid.