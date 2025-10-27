X!

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

Foto: ERR
Möödunud nädalal Carnegie Halli Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud hooaja avanud viiuldaja Hans Christofer Aavik rääkis "Ringvaatele", et suur vastutus teda ei heiduta ning mida suurem on saal, seda vähem on lavanärvi.

Päev enne Eesti aja järgi reede varahommikul toimunud kontserti Carnegie Hallis valmistus Aavik proovideks. "Tavaliselt ma ei harjuta kunagi hotellis. Alati on koht olemas, kuhu minna. Täna siis juba Carnegie Hallis ja saab natukene sisse elada," rääkis Aavik, keda saadab ka abikaasa ja pianist Karoliina Aavik.

Aavikul on käsil esimene suur turnee, mis koosneb ainult kuulsatest kontserdimajadest. "Mul endal on tunne, et mida suurem saal, seda vähem on närvi. See on huvitav paradoks. Tallinna kontserdil olin võib-olla isegi kõige rohkem närvis. See ei ole midagi muud, kui hea tunne, et tahaks juba lavale minna," selgitas viiuldaja.

Lisaks paljudele teistele jagab Aavik lava imelapseks tituleeritud Jaapani päritolu Ameerika viiuldaja Midoriga. "Kui räägitakse kogu aeg ainult sellest, et tegemist on imelapsega, siis jäetakse väga tihti kõrvale inimese töökus. Ja sellist töökust ei ole ma mitte kunagi näinud. Meil oli Viinis kontsert pärast mida ta andis video teel kuni kella üheni tunde USA-s ja pärast seda läks jõusaali," muigas Aavik.

Reisil olles otsivad Aavikud üles hea toidu. "Mina väga armastan kohvi juua, otsin alati häid kohvikohti, kuhu Hans tuleb kaasa isegi kui ta ei joo kohvi. Me lihtsalt vaatame ringi, ei pea kuhugi muuseumise jõudma, lihtsalt nautida. Tihti juhtub nii, et oli kuskil kontsert nii et sa ei saa arugi, et oled seal linnas käinud," selgitas Karoliina Aavik.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

