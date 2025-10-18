Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

Järgmisel nädalal esilinastub režissöör Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane", mis räägib eestlasest rindemeedikust Erko Laidinenist. Tikan rääkis "Hommiku Anuga" stuudios, et sai ka ise filmi tehes aru, kui kaugeks ja arusaamatuks võivad elu ja surmaga võideldes jääda kodused mured ja mõtted.

Varem Afganistanis kaotusi kannatanud Eesti üksusest filmi teinud Tikani dokumentalistitee viis teda nüüd Ukrainasse, kus ta vaatles Eesti vabatahtlikke, kes kohalikke abistada püüavad.

"Olles aasta aega seal erinevaid lugusid teinud ja kõike seda kajastanud – sõjaõudusi ja muud –, siis ühel hetkel hakkasin lihtsalt mõtlema, mis võiks olla järgmine suur projekt või film, mille sellest sõjast teen. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et mul ei ole mõtet proovida võistelda kogu maailma meediaga ega ka Ukraina meediaga, ega kuidagi püüda ukrainlaste lugu rääkida," selgitas Tikan.

"Mõtlesin, et võtaksin endale eesmärgiks rääkida meie, eestlaste lugu selles sõjas. Kes need inimesed on, kes seal käivad, ja mida nad läbi elavad. Ma kindlasti ei osanud ette näha ega arvata, kuhu see film meid välja viib."

Filmi peategelane Erko Laidinen kaotab teisi abistades oma pere ja oma kodu. "Ma tundsin ühel hetkel ilmselt sedasama, mida tunnevad paljud teised Eesti vabatahtlikud. Filmi lõpus on stseen, kus me läheme Maidani väljakule. Me olime seal kolmekesi koos. Samal päeval oli varem rünnatud Kiievis lastehaiglat. See juhtus eelmisel suvel – nüüd juhtub seal nii palju, et inimestel ei pruugi see enam meeleski olla. Me jätsime seal oma sõbraga hüvasti, ja siis Eesti tundus nii kaugel, peaaegu nagu mingi teine planeet," tõdes režissöör.

Erik Tikan

"Ukrainas toimub kõik nüüd ja praegu. Iga päev on elu ja surma küsimus. Elus ei ole võimalik väga paljude teiste probleemidega tegeleda, kui sul iga päev tuleb silmitsi seista just selle kõige põhilisema – elu ja surmaga," lisas ta.

"Kui me seal kolmekesi seistes seda kõike kogesime, mõtlesin, et võib-olla just selles seisnebki see probleem – et kui oled (vabatahtlikuna) seal, siis see maailm on nagunii teistsugune."

"Eestis olles tundub, et oleme justkui osa sellest sõjast – meil on piir Venemaaga, me tunnetame seda lähedust, aga tegelikult ei ole nii. Kui sa oled kohapeal, siis ei ole enam vahet, kas sa tuled Eestist, Saksamaalt või Inglismaalt – see kõik tundub juba täiesti teine maailm. Selles probleem ongi, et kõik, mis seal kohapeal toimub, on niivõrd intensiivne ja tähtis, et see haarab inimese endasse. Kõik, mis jääb siia Eestisse, jääbki siia," nentis Tikan.

