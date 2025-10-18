X!

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Järgmisel nädalal esilinastub režissöör Erik Tikani dokumentaalfilm "Sinikollane", mis räägib eestlasest rindemeedikust Erko Laidinenist. Tikan rääkis "Hommiku Anuga" stuudios, et sai ka ise filmi tehes aru, kui kaugeks ja arusaamatuks võivad elu ja surmaga võideldes jääda kodused mured ja mõtted.

Varem Afganistanis kaotusi kannatanud Eesti üksusest filmi teinud Tikani dokumentalistitee viis teda nüüd Ukrainasse, kus ta vaatles Eesti vabatahtlikke, kes kohalikke abistada püüavad.

"Olles aasta aega seal erinevaid lugusid teinud ja kõike seda kajastanud – sõjaõudusi ja muud –, siis ühel hetkel hakkasin lihtsalt mõtlema, mis võiks olla järgmine suur projekt või film, mille sellest sõjast teen. Ja ma sain üsna kiiresti aru, et mul ei ole mõtet proovida võistelda kogu maailma meediaga ega ka Ukraina meediaga, ega kuidagi püüda ukrainlaste lugu rääkida," selgitas Tikan.

"Mõtlesin, et võtaksin endale eesmärgiks rääkida meie, eestlaste lugu selles sõjas. Kes need inimesed on, kes seal käivad, ja mida nad läbi elavad. Ma kindlasti ei osanud ette näha ega arvata, kuhu see film meid välja viib."

Filmi peategelane Erko Laidinen kaotab teisi abistades oma pere ja oma kodu. "Ma tundsin ühel hetkel ilmselt sedasama, mida tunnevad paljud teised Eesti vabatahtlikud. Filmi lõpus on stseen, kus me läheme Maidani väljakule. Me olime seal kolmekesi koos. Samal päeval oli varem rünnatud Kiievis lastehaiglat. See juhtus eelmisel suvel – nüüd juhtub seal nii palju, et inimestel ei pruugi see enam meeleski olla. Me jätsime seal oma sõbraga hüvasti, ja siis Eesti tundus nii kaugel, peaaegu nagu mingi teine planeet," tõdes režissöör.

Erik Tikan Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Ukrainas toimub kõik nüüd ja praegu. Iga päev on elu ja surma küsimus. Elus ei ole võimalik väga paljude teiste probleemidega tegeleda, kui sul iga päev tuleb silmitsi seista just selle kõige põhilisema – elu ja surmaga," lisas ta.

"Kui me seal kolmekesi seistes seda kõike kogesime, mõtlesin, et võib-olla just selles seisnebki see probleem – et kui oled (vabatahtlikuna) seal, siis see maailm on nagunii teistsugune."

"Eestis olles tundub, et oleme justkui osa sellest sõjast – meil on piir Venemaaga, me tunnetame seda lähedust, aga tegelikult ei ole nii. Kui sa oled kohapeal, siis ei ole enam vahet, kas sa tuled Eestist, Saksamaalt või Inglismaalt – see kõik tundub juba täiesti teine maailm. Selles probleem ongi, et kõik, mis seal kohapeal toimub, on niivõrd intensiivne ja tähtis, et see haarab inimese endasse. Kõik, mis jääb siia Eestisse, jääbki siia," nentis Tikan.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Hommik Anuga"

Samal teemal

Uus draamasari

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13:49

Stewart Johnson: üks nali kartulikoorejuustest ja te tahate mind tühistada

17.10

Sorode pere tõi lavale loo söömishäiretest: alguses tundub laps lihtsalt väga tubli

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

16:30

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

17.10

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

16.10

Sapiteede vähiga võitlev Peeter Simm: keemiaravi on küllalt vaevarikas

16.10

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

17.10

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

17.10

Rahvusballeti juht: tantsijad sõidavad Bolti, et ots otsaga kokku tulla

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo