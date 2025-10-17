Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

Ooperilaulja Heldur Harry Põlda jäljendas Tommy Cashi saate "Su nägu kõlab tuttavalt" esimeses episoodis.

"See ei olnud minu valik. Meil otsustab seal üks ja ainus lototron, mis artistid meile ette söödab. Aga mul oli väga hea meel, kui see mulle Tommy Cashi ette söötis. "Espresso Macchiato" on ju nüüd kõigi eestlaste ja ka eurooplaste südames," rääkis Põlda, kuidas ta Cashi kehastamiseni jõudis.

Cashi kuulus makaronitants oli Põlda sõnul üks keerulisemaid elemente etteaste juures. "See ei ole tavaline laval tantsimine, ja see ei ole ka tavaline asi, mida professionaalsed tantsijad tantsiksid. Aga see liigutus, mis ta leidis, oli tõesti väljakutsuv."

"Klassikatähtede" osaleja Harald Trass otsustas aga ise sel pühapäeval eetris olevas saates "Espresso Machhiatot" esitada.

"See on ju selle aasta kõige tuntum eesti lugu. Tundus loogiline valik. Ja ma mõtlen seda igati heaga, aga see on ka harmooniliselt suhteliselt kerge lugu. Ei ole tohutu väljakutse seadet teha," rääkis kitarri mängiv Trass. "Kõige raskem on imiteerida laulmist kitarri peal, sest noot on kitarril hästi lühike."

Kuigi Põlda töötab igapäevaselt rahvusooperis ooperilauljana, ei ole talle ka popmuusika võõras. "Mulle meeldib muusikat igast aspektist teha. See ainult rikastab," usub ta. "Ma arvan, et see on igati positiivne oskus teha ka popmuusikat," nõustus Trass.

"See oskus, et kui sa oma instrumendil teed popmuusikat, kuulad või analüüsid seda, siis see annab päris palju klassikalisele muusikale juurde. Just see asi, mida me ei harju koolis tegema on selline rütmilisus ja mingisugused teistsugused lähenemised klassikalisele muusikale. Mina küll saan aru, kui klassikaline muusik on tegelenud ka mingisuguse muu asjaga," rääkis Põlda.