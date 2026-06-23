Kuulajahääletusel hinnati kaunimaks Heldur Karmo sõnad laulule "Unustuse jõel"

Eesti popmuusika nägu ja tegu on paljuski kujundanud Heldur Karmo (1927–1997), kelle loodud sõnad on kaunistanud lugematuid laule. Vikerraadio pani neist hääletusele valiku, hääle sai anda kuni kümne loo poolt.

Heldur Karmo laulusõnad on inimeste südameis, mida kinnitas ka Vikerraadio lehel antud 44 010 häält. Ülekaalukalt, 4302 häälega, pidasid kuulajad parimaks Arne Oidi ja Heldur Karmo ühisloomingut "Unustuse jõel". Loo erilisust näitab seegi, et aasta tagasi pälvis sama laul võimsa esikoha ka Vikerraadio suvises küsitluses, mil Jaak Joala 75. sünniaastapäeva puhul reastati parimaid Joala esitatud laule.

Oidi, Karmo ja Joala eriline koostöö tõstis sarnaselt möödunud aastale ka seekordses hääletuses teisele kohale laulu "Suveöö", millele anti 3493 häält. Kolmandaks hääletati "Mis värvi on armastus" (Oit/Karmo), mille laulis tuntuks Uno Loop.

"On hea meel, et Heldur Karmo laulusõnad kõnetavad endiselt inimesi. Seda on ju näha häälte hulgast! Tulemus oli etteaimatav, aga need ongi väga populaarsed laulud, mida kõik teavad," kommenteeris saatejuht Andres Oja hääletusi tulemusi vaadates. "Kuigi Heldur Karmo on rohkem sõnu kirjutanud Uno Naissoo lauludele, on Eesti rahvale enam meelt mööda Arne Oidiga koostöös valminud laulud," lisas ta. Andres Oja teeb hääletusest kokkuvõtte jaanilaupäeval, 23. juunil kell 15.05. Vikerraadio lehel ja Eesti Raadio mobiiliäpis saab saadet kuulata juba praegu.

Sõnameistrile on pühendatud ka saade "Heldur Karmo aeg" 24. juunil kell 15.05, kui sõna saavad Heidy Tamme, Ivo Linna, Marju Länik, Jaan Elgula ja oma vanaisast raamatu "Heldur Karmo. Elu muusikas" kirjutanud Meelis Karmo. Arhiivi vahendusel kõneleb ka suur laulusõnade meister ise, samuti helilooja Valter Ojakäär.

Vaata lugu "Unustuste jõel" Jaak Joala esituses ERR-i arhiivist.

Heldur Karmo sõnadele kirjutatud laulude 30 parimat koos häälte arvuga:

1. "Unustuse jõel" (Oit/Karmo) 4302

2. "Suveöö" (Oit/Karmo) 3493

3. "Mis värvi on armastus" (Oit/Karmo) 2313

4. "Kaks kuukiirt" (Oit/Karmo) 2301

5. "Minu südames sa elad" (Oit/Karmo) 1762

6. "Mõtisklus" (Podelski/Karmo) 1718

7. "Aeg annab kõik" (Tamme/Karmo) 1631

8. "Me pole enam väikesed" (Oit/Karmo)1281

9. "Jamaika hällilaul" (Oit/Karmo) 1276

10. "Head uut aastat" (Targo/Karmo) 1262

11. "Kui mind kutsud sa" (Pedersen/Karmo) 1214

12. "Kui ootab sadam" (Oit/Karmo) 1146

13. "Siin on see laul" (Oit/Karmo) 1056

14. "Miniseelik" (Oit/Karmo) 968

15. "See meeletu maailm" (Ojakäär/Karmo) 895

16. "Põgenevad unenäod" (Tamme/Karmo) 875

17. "Kui tahad olla hea" (Naissoo/Karmo) 869

18. "Nii kaugel kõik" (Oit/Karmo) 862

19. "Lõke preerias" (Oit/Karmo) 812

20. "Mustamäe valss" (Tamme/Karmo) 798

21. "Iial ei muutu võõraks me" (Naissoo/Karmo) 773

22. "Tsirkus" (Oit/Karmo) 736

23. "Kui kõnnib mannekeen" (Haug/Karmo) 714

24. "Märtsis algas mai" (Naissoo/Karmo) 708

25."Vana kuunar" (Naissoo/Karmo) 655

26. "Eila veel" (Malkov/Karmo) 600

27. "Mind veel ei ole" (Oit/Karmo) 537

28. "Kui käes on jaanipäev" (Naissoo/Karmo) 498

29. "Ei ma pole Saaremaa peal käind" (Oit/Karmo) 476

30. "Diktori valss" (Maltis/Karmo) 471