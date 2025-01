Alonette uuest singlist: mõtlesin juhtidele, kes tahavad pigem halba kui head

Alonette ehk Anett Tamm võtab värske singliga "Trouble" hoogu märtsis ilmuvaks debüütalbumiks. "Terevisiooni" stuudios selgitas laulja ja laulukirjutaja, et pühendab uue singli võimulolijatele, lootuses, et nad leiavad oskuse metalne rüü korraks seljast võtta.

Aktiivseid koosseise, milles Tamm kaasa lööb, on lauljal ja laulukirjutajal hetkel kolm. "Just värskelt lõppes ka üks rahvusvaheline koostöö, mis loodetavasti jätkub ka. Ehk Alonette on minu kõige värskem projekt, justkui minu alter ego. Selle alt ma esitan selliseid vintage-popilike lugusid," selgitas Tamm.

"Siis on mul duo TamTam, üks jazz'i-kvartett Anemoon ja möödunud sügisel tegin koostööd prantsuse David Chevallier' trioga," lisas ta.

Nii mitmetes projektides lööb Tamm kaasa sellepärast, et erinevat muusikat, mida erinevatesse väljunditesse suunata, on temas palju. "Samas kui neid koosseise kuulata, siis ega nad nii äärmusest äärmusesse ka ei ole. Mul on ikkagi mingi oma suund. Lihtsalt väga tore on, kui on palju ideid, siis saab neid kõiki ka teostada. Häid muusikuid on nii palju ja kõiki sama projekt ei kõneta, siis on hea võimalus luua erinevaid koosseise," selgitas muusik.

Alonette'i juures on oluliselt kohal ka Erki Pärnoja kõla ja pillimäng. "Selle žanri jaoks valisingi ma põhjusega just need muusikud. Usaldan väga nende kõrva, nende taju ja nende maitset, et teha muusikat, kus on palju 1960. ja 1970. aastate popmuusika mõjutusi, aga ka palju mänguruumi," ütles Tamm.

"Alonette'i laulud on üsna isiklikud ehk ma laulan lugusid oma elust. Ühtlasi on seal palju eksistentsiaalseid mõtteid. Näiteks viimast singlit "Trouble" kirjutades mõtlesin ma üsna pingsalt maailma olukorrale ja just selle peale, et miks peavad võimul olema inimesed, kelle puhul tundub, et tihtipeale soovivad nad ühiskonnale ja inimestele rohkem halba kui head. Mõtlesingi siis, et pühendan selle loo nendele inimestele, lootuses, et ehk nad leiavad endas ka headust ja oskust oma tugev metalne rüü korraks seljast võtta," rääkis Tamm uue loo sünnist.

Lugu "Trouble" Alonette'i ja Erki Pärnoja esituses: