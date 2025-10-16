X!

Kaisa Ling viib Klassikaraadio uues saatesarjas Soomet avastama

"Kaisa seikleb Suomessa" Autor/allikas: Kaisa Ling
Klassikaraadio uues saatesarjas "Kaisa seikleb Suomessa" võtab Kaisa Ling kuulajad kaasa reisile Soome ning tutvustab põhjanaabrite kultuuri ja elukombeid, olulisi paiku ja nähtusi.

Millega Soomes tegeletakse, millist muusikat kuulatakse ja milliseid raamatuid loetakse? Mida süüakse, mängitakse ja seljas kantakse? Miks soomlased armastavad sauna, lagritsat ja Muumisid? Kas kuulus Soome sild, mille eelmised põlved kahe rahva ühisolemise märgiks valmis sepistasid, on veel üldse kasutuses?

Kord kuus pühapäeviti Klassikaraadio eetrisse jõudev saatesari otsib vastuseid küsimustele ja annab laiema konteksti üksikutele nähtustele või sündmustele. Saatejuht ja autor on muusik, ajakirjanik ja tõlkija Kaisa Ling, kes sõidab kord kuus üle lahe, et Soomet avastada ja teistele tutvustada.

"Soomes on alati hiiglatore!" ütles Kaisa Ling, kelle sõnul loodab ta kuulajaid nakatada elevusega, mis teda ennast Soomes seigeldes valdab. "Kui soome keelt õppima asusin, tundus see aeglane ja tobe, nüüd aga sulab see keel suus ja pole midagi täpsemat ja mõnusamat kui suomi."

"Soome on eestlaste jaoks ühtaegu nii tuttav kui ka tundmatu," ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi, kes saatesarja idee välja pakkus. "Kaisal on Soomega lähedane suhe, milles on ka vajalikku distantsi – see annab võimaluse vaadata Soome eilset, tänast ja homset päeva värske pilguga. Mulle tohutult meeldib Kaisa energiline lähenemine ja tundub, et saatesari on valgustav ka paljude soomlaste jaoks – enda kultuuris sees olles ei pruugi ju kõike näha."

Esimene saade viib teele juba oktoobri lõpus. Reis saab alguse Tamperest, kus Kaisa noorpõlves soomlastega sõbraks sai ja maasse armus, siis tuiskab teekond läbi Helsingi ja Turu ning lõpetab Euroopa kultuuripealinnas Oulus. Teel olles selgub, mis eestlasele tundub Soome poole vaadates täitsa kodune, mis aga suisa imelik, mis on meis sarnast ja mis tahab selgitamist. Ling saab sõbraks paljude soomlastega ning õpib koos raadiokuulajatega tublit vennasrahvast uuesti lähemalt tundma.

Saatesari "Kaisa seikleb Suomessa" on eetris alates 26. oktoobrist kord kuus pühapäeviti kell 9. Saade on Klassikaraadio kodulehel kuulatav ka soomekeelsena. Saade valmis koostöös Soome Instituudiga. Saate autor on Kaisa Ling, toimetaja Marge-Ly Rookäär.

