X!

Kaisa Ling: talve-eestlasel on palagani tarvis

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Muusik Kaisa Ling rääkis "Terevisioonis", et kohe kui suve-eestlane hakkab talve-eestlaseks, algab ka tema tööaeg. Muusiku sõnul on talve-eestlasel palagani tarvis, et meie raskemeelsust ja katastroofiaimdust veidigi leevendada.

"Minul tuleb töine nädalavahetus. Ilm on ka kehv ja see tähendab, et minu tööaeg algab. Mina suvel puhkan, kui inimesed õues lõbutsevad ja kohe, kui suve-eestlane hakkab talve-eestlaseks, hakkan mina tööd tegema. Mulle tundub, et suve-eestlane ja talve-eestlane on kaks täiesti erinevat inimest. Mina olen kutsutud ja seatud talvetöödeks, külmal ajal pean mina soojades tubades inimesi rõõmustama," tõdes muusik Kaisa Ling.

Talve-eestlasel on Lingu sõnul palagani tarvis, et meie raskemeelsust ja katastroofiaimdust, mis meis kõigis mingil põhjusel aina süveneb, natukene leevendada. "Vaja on tasakaalustamist kõikidele nendele naeruväärsustele, absurdsustele, mis toimuvad meie igapäevaelus, meie riigijuhtimises, meedias ja olmes."

Palagani halvustav tähendus tegijaid ei häiri. "Vastupidi, see meid just käivitab, see on meie tööriist , see on keele kulunud servade taasavastamine ja ümbermõtestamine. See on see, mida kväärid on väga kaua teinud. Mina olen uhkelt lilla," tõdes Ling. "Ma võtan halvamaigulise sõna ja annan sellele uue sisu."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuhid Juhan Kilumets ja Martha-Beryl Grauberg

Samal teemal

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

02.09

Geoloog: Nepali äkktulv jõudis inimesteni seitsme minutiga

11:14

Aasta ringi matkabussis elav pere: otsisime endile esimest ühist kodu

03.09

Aednik: sügisväetisega ei tasu enam oodata

12:08

Aasta olulisim muusikavõistlus tuleb taas: Eesti Laul 2027 startis koos muutustega

03.09

Treener Enn Meiesaar: loksutamine ja ohkamine aitavad kehapingeid vabastada

31.08

Psühhiaater: läbipõlemise esimene samm on teiste eluvaldkondade ohverdamine töö nimel

10:49

Produtsent Riin Vann: tegime Eesti Laulu reeglites mõned täpsustused

03.09

Psühhiaater: sõltuvustele ei ole imeravimit

09:30

Hollandi tipprestoranis kätt harjutanud kokk: neli kokka maitses mu toitu

03.09

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo