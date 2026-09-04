Kaisa Ling: talve-eestlasel on palagani tarvis

Muusik Kaisa Ling rääkis "Terevisioonis", et kohe kui suve-eestlane hakkab talve-eestlaseks, algab ka tema tööaeg. Muusiku sõnul on talve-eestlasel palagani tarvis, et meie raskemeelsust ja katastroofiaimdust veidigi leevendada.

"Minul tuleb töine nädalavahetus. Ilm on ka kehv ja see tähendab, et minu tööaeg algab. Mina suvel puhkan, kui inimesed õues lõbutsevad ja kohe, kui suve-eestlane hakkab talve-eestlaseks, hakkan mina tööd tegema. Mulle tundub, et suve-eestlane ja talve-eestlane on kaks täiesti erinevat inimest. Mina olen kutsutud ja seatud talvetöödeks, külmal ajal pean mina soojades tubades inimesi rõõmustama," tõdes muusik Kaisa Ling.

Talve-eestlasel on Lingu sõnul palagani tarvis, et meie raskemeelsust ja katastroofiaimdust, mis meis kõigis mingil põhjusel aina süveneb, natukene leevendada. "Vaja on tasakaalustamist kõikidele nendele naeruväärsustele, absurdsustele, mis toimuvad meie igapäevaelus, meie riigijuhtimises, meedias ja olmes."

Palagani halvustav tähendus tegijaid ei häiri. "Vastupidi, see meid just käivitab, see on meie tööriist , see on keele kulunud servade taasavastamine ja ümbermõtestamine. See on see, mida kväärid on väga kaua teinud. Mina olen uhkelt lilla," tõdes Ling. "Ma võtan halvamaigulise sõna ja annan sellele uue sisu."