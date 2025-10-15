Piret Järvis-Milder: MTV mõjutusel hakkasin ka ise bändi tegema

MTV Eesti kunagine saatejuht Piret Järvis-Milder rääkis "Ringvaates", et oli lapsena fanaatiline MTV vaataja ja muusikakanalil on väga suur roll selles, et ta ka ise hakkas bändi tegema.

"Mina võin öelda, et olen sada protsenti MTV põlvkond," ütles MTV Eesti kunagine saatejuht Piret Järvis-Milder. "Minu esimene aasta koos MTV-ga oli 1994. aastal, kui ma olin kümneaastane."

Järvis-Milderi sõnul oli ta muusikavideotest nii lummatud, et soovis ka ise bändi teha. "Ma olin fanaatiline MTV vaataja, salvestasin muusikavideoid, vaatasin neid aina uuesti, olin ikka täiesti segane."

MTV Eesti kunagine saatejuht Martin Veisman käis algusaegadel MTV-d vaatamas sõbra juures.

Veisman pidi MTV Eesti saatejuhiks saamiseks läbima tohutult suure konkursi. "Kui konkurss välja kuulutati, olin ma suures toas ja keegi mu pereliikmetest ütles, et ma peaksin ikkagi ka kandideerima. Tegin vanemate digifotokaga endast pildi, panin väikese karukese endale taskusse ja juuksed ajasin püsti. Viru keskuses toimus esimene voor," meenutas Veisman. "Kümme finalisti saadeti veel Leetu."

Järvis-Milder tuli saatejuhiks siis, kui MTV Eesti esimene saatejuht Kadri Bussov lahkus. "Mind kutsuti, ma konkursist läbi ei käinud."

Kuna stuudio asus Vilniuses, tuli saatejuhtidel üle nädala sinna sõita. "Bussiga sai käidud, ise sai sinna sõidetud, ja lõpuks sai ka lennukiga sõita," sõnas Veisman. "Kui Piret saatejuhiks tuli, oli ta juba välismaal läbi löönud artist."

Järvis-Milder meenutas, et kohtus MTV Europe'i galadel suurte staaridega ja sai paljudega neist ka intervjuusid teha. "Taylor Hawkins. Lava taga põrkasime Jared Letoga kokku."

"See oli üsna loomulik asjade kulg, kui praegust meediat vaadata," kommenteeris Veisman MTV sulgemise otsust.