Allan Roosileht: MTV avardas meie muusikamaailma

MTV esmaeeter oli 1981. aastal kui USA teleekraanidel mängis The Bugglesi lugu "Video Killed The Radio Star". "Selle järgi peaksime me kõik surnud olema," muigas Roosileht. "See oli nende lipukiri. Nüüd tuleb video, unustage raadio ära, seda enam ei ole. Olen seda kuulnud kõikide asjade kohta, ka vinüülplaatide kohta. Aga kõik asjad tulevad ringiga tagasi ja võib-olla avavad nad ühel päeval ka oma muusikakanalid, aga selleks peab olema konkreetne põhjus," selgitas Roosileht.

"1981. aastal selle tegemiseks oli ka konkreetne põhjus. Video oli muutunud kättesaadavaks, enam ei olnud vaja suuri kaameraid, meeletuid prožektoreid. Telejaamad võtsid selle kohe üle, sest nad nägid, et sealt hakkab raha tulema ja hakkas tulema. Terve artistide põlvkond kasvatas ennast üle MTV varjus. See oli tegelikult päris suur revolutsioon muusikas, MTV-l põhineb näiteks Michael Jacksoni edu. Kui sul oli muusikavideo MTV-s, siis hakkasid plaadid müüma ja kontserdid minema," tõdes raadiohääl.

Üheks märgilisemaks hetkeks oligi Jacksoni muusikavideo loole "Thriller", mille maailma esmaesitlus toimus MTV eetris. "Ja nende muusikavideote taga olid ju maailmakuulsad režissöörid. "Thrilleri" tegi näiteks "Bluusivendade" režissöör John Landis. See oli ju ennekuulmatu. Arvatavasti ongi tänu MTV-le sellest albumist maailma enim müüdud plaat läbi aegade," märkis Roosileht ning lisas, et mäletab 80-ndate keskelt ka diskosid, kus inimesed tulid kokku, et muusikavideosid vaadata, sest niisama neid kodudes ei näinud.

"Videodisko oli tohutu telekate tassimine. Lõpuks oli meil neid kinekaga telekaid autos oma neli tükki. See oli meeletu töö. Tänu videoprofessionaalidele, kes aitasid meil lindistatud kassette tantsuks kokku panna."

2006. aastal loodi ka Baltikumis MTV kanalid ning kuni 2009. aastani tegutseski MTV Eesti. Möödunud sajandil mängisid Margus Turu ja Allan Roosileht ETV eetris MTV programmist maha lindistatud VHS kassette, kus MTV logo oli asendatud maasikaga.

"Meie edu Margus Turuga noortesaates "Oma asi" põhines ainult MTV videotel. Me mõlemad mängisime igas saates ette kolm videolugu ja vaatajad pidid saatma postkaardi, kus nad märkisid M- või A-tähega kumma lood neile rohkem meeldisid. Neid kaarte tuli televiisori kasti täis igaks saateks, kõik tahtsid hääletada. See oli ääretult populaarne saade," meenutas Roosileht ja tõdes, et tollal seda piraatluseks ei nimetatud.

"Me põhjendasime selle enda jaoks ära, et me reklaamime seda kanalit, kuigi seda me ka ei teinud. Aga saada luba, et osta sisse Jacksoni "Thriller", oleks olnud ebareaalne ükskõik millise telekanali jaoks. Kui autoriseadused hakkasid kangemaks minema, siis lõpetati see asi ära," sõnas Roosileht ning meenutas ka seikasid, kus talle on DJ-na esitatud soovilugusid muusikavideosid kirjeldades.

"MTV-l on olnud meie muusikas ja silmade avardamises oma kindel roll. Paljude teiste rahvaste jaoks see midagi nii hämmastavat muidugi ei olnud," lisas ta.