Jaapanis õppivad eestlased: jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad

Jaapanis klaverit õppiv Susanna Liisa Onoper rääkis Vikerraadios, et Jaapanisse mineku põhjuseks oli tema ansambli armastus, sest ansamblis peab tunnetama partneri mängu ilma sõnadeta ja jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad. Kontrabassi õppiva Martin Onoperi sõnul on Jaapanis palju toredaid mugavusi.

"Ma sain stipendiumi 2022. aastal," ütles Susanna Liisa Onoper, kes õpib Jaapanis klaverit. "Mul on alati olnud suur huvi jaapani kultuuri, muusika ja toidu vastu. Jaapanisse mineku põhjuseks oli minu ansambli armastus, sest ansamblis sa pead tunnetama, kuidas su partner mängib, ilma et sa sõnu vahetaks ja jaapanlased on väga head ridade vahelt lugejad. Nad loevad väga hästi pilgust ja kehahoiakust ning see tuleb ka muudes valdkondades kasuks."

Klassikaline muusika jõudis Jaapanisse palju hiljem kui Euroopasse. Susanna Liisa sõnul kasvas Tokyo Muusika ja Kunstide Ülikool välja väiksest lääne muusikakoolist.

Pool aastat hiljem Jaapanisse õppima läinud Liisa abikaasa Martin Onoper õpib kontrabassi.

"Džäss on väga raske. Ma võin võltsida džässmängu. Lugeda neid akorde, aga kaunist sujuvat meloodia liini nagu tõelised džässmuusikud teevad, tuleb aastaid õppida, sinnani ma veel ei küündi," nentis Susanna Liisa.

Inimesed on Jaapanis soojad ja lahked ning väga viisakad. "Viisakus on vahel ka mitte nii soe, kui sa algul arvad. Mida rohkem keelest ja kultuurist aru saad, seda rohkem seda mõistad," tõi Susanna Liisa välja.

Jaapani keelt oskavad mõlemad. "Täitsa tihedalt suhtleme teiste Jaapanis elavate eestlastega. Peame jõule koos, teeme isegi jaanituld. Saame eesti keelt rääkida. Vahel oleme kohanud ka mõnda jaapanlast, kes oskab eesti keelt rääkida," tõdes Martin.

Üldiselt jaapanlased ei tea, kus Eesti asub. "Aga kui me ütleme, et Eesti asub Soome all, siis mõned teavad, sest jaapanlased armastavad väga Muumisid. Kui me veel lisaks ütleme, et Eestis elab Baruto, siis on kõigil kohe pilt selge. Need jaapanlased, kes teavad Arvo Pärti või perekond Järvisid, teavad ka, kus Eesti asub," sõnas Susanna Liisa.

Susanna Liisal on magistriõpingute lõpuni pool aastat, Martinil poolteist aastat. "Väga tahaksin Jaapanisse kauemaks jääda. Ilma Jaapani mugavusteta ei oska enam eladagi, luksuseid on palju, soojendusega prill-laud näiteks. Jaapani toit on väga hea," ütles Susanna Liisa.