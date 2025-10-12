Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

Bolti president Jevgeni Kabanov ütles, et start-up ettevõte ei ole mingi suvaline ettevõte, vaid see on katse luua midagi suurt. "Kui avatakse juuksurisalong, siis sa ei oota, et sellest saab 100 miljonit väärt ettevõte, aga kui alustatakse start-up, siis see on proov teha 10 või 100 miljoni, aga kõige parem kui üle miljardi väärt ettevõte, ja tavaliselt on see tehnoloogia kalduvusega."

"Start-up'i kõige rohkem defineerivam on see, et ta on orienteeritud just kasvule, mitte kasumile, see, kuidas kasvada suureks, mitte kuidas täna teenida kasumit," sõnas Bikeepi asutaja ja tegevjuht Kristjan Lind.

Fairmusi asutaja Reigo Ahven ütles, et Estonian Founders Society mõte on see, et inimestel oleks julgust oma ideele, ükskõik kui jabur see ka ei tundu, liha luudele kasvatada. "Üks selge nõuanne, mis mina annaksin, on ka see, et aruta võimalikult paljudega."

Kristjan Lind rõhutas, et tema jaoks on märk sellest, et üks ettevõtja ilmselt ei saa edukaks, kui ta ei julge teistele oma ideest rääkida. "Kui sa räägid, siis sa saad hästi palju tagasisidet ja sa õpid."

Nüüd aga otsustasid erinevaid Eesti start-up ettevõtjad seljad kokku panna ning asutada ansambli Minimal Viable Band. "Põhjus, miks me seda bändi teeme, on see, et see teeb õnnelikuks, lihtsalt tüübid tulevad, mängime kaks ja pool duuri kaks tundi järjest ning see on igas mõttes tohutu piksevarras."

"Küsimus ei ole, mida sa pead oskama, et start-upper olla, vaid sa pead aru saama, et sa ei saagi kõike osata ja see on väga okei, aga kui sa teed, toimetad ja sammhaaval liigud, siis on võimalik saada eksperdiks igal alal," sõnas Ahven ja lisas, et nad annavad bändina endale väga hästi aru oma võimete kabariitidest. "Sestap on meil ainult üks tõekspidamine, et kõik lood peavad lõpuks minema pungiks."

Adact asutaja Kalev Kärpuk ütles, et kui nad ei kujuta oma bändiga seda ette, et nad on lõpuks kuskil maailmalaval. "Aga start-up'iga on samamoodi, sa ei tee seda ainult siis, kui sa oled õnnelik selle pärast, et sa jõuad lõpuks finišisse, vaid sa pead seda teekonda nautima ka siis, kui sa oled alles alguses."