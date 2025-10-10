Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

"Ma ise olen käinud maja peal ja lasknud endal nimelt ära eksida kohtades, mida enne ei olnud olemas. Vahel vaatan aknast välja, et kus ma siis nüüd paiknen, et saada aru, mis siin enne oli, ja mis siin on nüüd. Selles majas on praegu suurt avastamisrõõmu küllaga," tõdes lavastaja Diana Leesalu.

Leesalu sõnul hakkas tal kohe fantaasia tööle, kui ta astus esimest korda teatri uuenenud õuealale. "Siin saab luua kõikvõimalikke teatrimaagiaid, mis iganes siia tarvidus on luua. See on täiesti uus situatsioon võrreldes vana lavaauguga. Me isegi ei tea veel, kas selle ruumi nimi saab olema lavaauk, sest auku siin enam tegelikult ei ole. Nimekonkurss alles käib, aga fantaasiat meil on, ja kindlasti saab siin tore olema, sest siia mahub kõik ära," rõõmustas lavastaja.