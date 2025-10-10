X!

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Reede õhtul avatakse publikule mitu aastat remondis olnud Tallinna Linnateatri Laia tänava kompleks. Lavastaja Diana Leesalu sõnul on käimas nimekonkurss, mis saab lavaaugu uueks nimeks, sest auku teatri õuealal enam ei ole. Lavastaja sõnul saab uuenenud õuealal luua kõikvõimalikku teatrimaagiat.

"Ma ise olen käinud maja peal ja lasknud endal nimelt ära eksida kohtades, mida enne ei olnud olemas. Vahel vaatan aknast välja, et kus ma siis nüüd paiknen, et saada aru, mis siin enne oli, ja mis siin on nüüd. Selles majas on praegu suurt avastamisrõõmu küllaga," tõdes lavastaja Diana Leesalu.

Leesalu sõnul hakkas tal kohe fantaasia tööle, kui ta astus esimest korda teatri uuenenud õuealale. "Siin saab luua kõikvõimalikke teatrimaagiaid, mis iganes siia tarvidus on luua. See on täiesti uus situatsioon võrreldes vana lavaauguga. Me isegi ei tea veel, kas selle ruumi nimi saab olema lavaauk, sest auku siin enam tegelikult ei ole. Nimekonkurss alles käib, aga fantaasiat meil on, ja kindlasti saab siin tore olema, sest siia mahub kõik ära," rõõmustas lavastaja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

