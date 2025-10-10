Linnateatri juht: uus teatrikompleks on võimas loominguline platvorm

Linnateater kolis oma kompleksist asenduspindadele 2020. aasta sügisel. Pea viis aastat kestnud ehitus on Kübara sõnul olnud keeruline aeg.

"Kui lähme sinna, kui ehitus algas, siis kogu maailmas on kõiksugu kriisid olnud. See on olnud erakordselt keeruline küll, aga mulle tundub, et närvid on täitsa alles," tõdes ta. "Ma julgeks küll täna siin avamise hakul öelda, et ma arvan, et mitte keegi Eestis ei osanud näha seda keerukust, mismoodi vanalinna terve kvartali kaasaegse teatri ehitamine käib."

Kuigi uuenenud teatrikompleks tehakse reedel lahti, pole veel kõik päris valmis ning väiksemaid töid jätkub terveks aastaks.

"Siit nurgast ja sealt nurgast, see peegel ja too peegel. Ma arvan, et hooaeg või aasta läheb siin kindlasti. Kui võtta seda, et sul on 16 kinnistut erinevaid hooneid kokku siin meie kompleksis ja esimesed pintslitõmbed tehti pea viis aastat tagasi, siis me hakkame mõnda asja juba garantiiremondis ka vaatama," märkis ta.

Ehitusaastatel teatri juhtimine on Kübara sõnul kokku toonud nii praktika, loomingulise lähenemise kui ka administratiivse töö, mida koos peanäitejuht Uku Uusbergiga on veetud.

"See tähendab, et sel perioodil oled olnud selline administratiiv, hankespetsialist, ehitusjuht, partner loomingulises vallas. Mulle tundub, et selle ajaga, mis ma olen teatris töötanud, ma olen igasuguseid asju juba näinud," lausus Kübar.

Teatrijuht usub, et uuenenud maja mõjutab ka loojaid, kes maja teatrikunstiga täidavad. "Me näeme seda loomingulist plahvatust juba täna. Viie esietendusega alustame. Ja tõsi on, direktorina on mul siin ka täna varahommikul kaks poolt: on see poeetiline pool, see sama, kus me täna istume, ja see, kuidas ma näen, missugustes saalides hakkavad missugused tükid ilmuma, see on imeilus, ja siis on praktiline list asjadest, mida on vaja teha. Eks see selline kahestunud olek."

Uues kompleksis on mängupaiku kuus, lisaks veel suvelava ja Hobuveski. "Selles suuruses on ka oma võlu," usub Kübar. "Kunstiliselt on see väga suur ja ahvatlev võimalus. Peanäitejuhil on neid kohti ja paiku ning lavastaja partnerlussuhteid palju, kuhu just see tükk sellel ajal võiks sobida. Selles mõttes on see väga võimas loominguline platvorm."