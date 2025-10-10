Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

Alates 2021. aastast linnateatri peanäitejuhi kingades olnud Uku Uusberg rääkis "Terevisioonis", et küsib endalt nii peanäitejuhi kui ka lavastajana aeg-ajalt seda, mida inimene, kes teatrisse tuleb, ootab. "Lavastajana ma ei tee kunagi ilma selle tundeta, et mul on eeldus, et need inimesed, kes tulevad, võiksid seda tahta ka näha."

Uusberg tõi välja, et pika uuenduskuuri läbinud linnateatri kompleks on varasemast suurem ja uhkem. "Meil on rohkem saale. Kõik saalid on üsna kammerlikud, isegi see suur saal on haruldaselt kammerlik," lausus ta. "Näitlejatele meeldib väga, kui ruum on intiimse õhustikuga, sest siis on võimalik mängida igasugustes registrites, kõik on kuulda ja näha."

Linnateatri puhul peab Uusberg oluliseks hingust, mis linnateatri inimestes on. "See võib olla natuke ülemüstifitseeritud mõtlemine, aga see sai omal kombel alguse juba 60 aastat tagasi, kui see teater rajati ühe kursuse õlgadele. Selline kursuse õlg õla tunne – mulle tundub, et see on aastakümneid kestnud. Ma olen seda kuulnud ka vanematelt näitlejatelt nii siin teatris kui ka draamateatris, kus ma töötasin, et on alati olnud natuke erinevad õhustikud. Linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater," lausus ta.

"Minu jaoks ongi see, mida siin vaadata, meie näitlejad. Ma olen juba enne siia teatrisse tööle tulemist olnud lummatud väga paljudest näitlejatest siin. Paljud on mul juba varasemast sõbrad ja ma olen neist endiselt lummatud," sõnas Uusberg.

Linnateatri avamisel jõuab publiku ette kaks Uusbergi lavastust: "Iphigeneia. Agamemnon. Elektra." ja "Avamine". Neist viimase on Uusberg ise kirjutanud ning ta astub seal ka näitlejana lavale.

"Sinna näidendisse tekkisid igasugused teemad, mis ühel hetkel sundisid mu kirjutama. Ma iseenesest ei planeerinud seda, vaid see oli puhtalt inspiratsioonipõhine ja ka soov see saal avada teatrisaalina. Kuna see kõik on kestnud kuus-seitse kuud, siis ma suutsin oma elu ja töö planeerida graafikusse, et ma olen teinud paralleelselt kaht lavastust. Ise praegu tunnen, et mõlemad on valmis saanud," rääkis peanäitejuht.