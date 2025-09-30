Eesti parim kokteilimeister: jookideks leian inspiratsiooni mängasjapoest

Eesti parim kokteilimeister Laur Ihermann rääkis "Terevisioonis", et otsib oma innovaatilisteks jookideks inspiratsiooni mänguasjapoest. Võidujoogi sisse pani kokteilimeister kaks magnetit, mis tekitasid joogis erilise pöörise ja andsid igale sõõmule värskuse.

Eelmisel nädalal tunnistati alkoholivabade kokteilide ehk mokteilide valmistamise Eesti meistriks Laur Ihermann, kes läheb tuleval aastal Eestit esindama maailmameistrivõistlustele.

Võistluse formaat on selline, et jook peab olema innovaatiline ja selle maitse unikaalne. "Minu võidujoogis on kokku kuus komponenti," täpsustas Ihermann.

Igal joogil on ka oma lugu. Ihermanni sõnul on tema võidujoogi taustalugu selline, et kõigil on kogu aeg kiire ja nii palju asju on teha, et midagi ei jõua ära teha. "Nii ka kokteilimeistritel. Mõtlesin, et september tuleb lihtne kuu, aga oli väga palju asju, ja selle kõige kõrvalt lõin siis ka uue kokteili."

Meistri sõnul on pöörleva joogi eesmärk tekitada igas sõõmus see tunne uuesti nagu kõik sõõmud oleksidki esimesed. "Lõhn on väga puuviljane ja värske, kerge mull on ka sees."

"Tegemist on kahe magnetiga, üks on joogi sees ja all on väike mootor, mis veab magneteid ringi," selgitas Ihermann, kes enda sõnul saab insipratsiooni enim mänguasjapoest. "Otsin inspiratsiooni, mis asi võiks toimida kokteilis või mokteilis."

Stuudios tegi Eesti parim kokteilimeister mokteili, mille jaoks täitis pokaalid ääreni jääga, lisas Orange Spritz siirupi, mullivee ja ühe tilga Bitterit. "Segu ära segada, pritsida sisse natuke apelsinimahla ja lisada kaunistus," nentis Ihermann.