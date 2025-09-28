Galerii: Von Bomb lõi ehituses oleva telemaja aiale uue tänavakunsti teose

Stencil-tehnikas ehk šabloonikunstis tehtud teos kannab nime "Beach please!" ning see sündis koos saatega "Lühhike öppetus Eesti kultuurist".

Von Bomb on tänavakunsti teinud aastast 2010. Tema loodud on ka kogu Baltikumi suurim tänavakunsti teos "Ülemiste tüdruk", mis valmis täpselt kümme aastat tagasi. Tema loomingut võib näha mitmetes Eesti linnades.

Uus saade "Lühhike öppetus Eesti kultuurist" jõuab ETV ekraanile 31. oktoobril. 16-osalise sarja saatejuhid on Priit ja Märt Pius. Kui esimesed osad keskenduvad pigem Eesti kultuuri varastele perioodidele – muu hulgas õpivad vennad tegema nii kammkeraamikat kui jurssi –, siis sarja teises pooles jõutakse välja tänapäeva.