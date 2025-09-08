X!

Kadunud seenelised täidavad patrullkoerte sügise tööga

Terevisioon
Foto: kuvatõmmis / ERR
Terevisioon

Põhja prefektuuri koertegrupi patrullpolitseinik Tõnis Land märkis "Terevisioonis", et tänavune hea seeneaasta tähendab, et vähemalt korra nädalas tuleb metsa eksinud seenelisi otsimas käia.

7,5-aastane patrullkoer Jehu on õppinud kadunud inimesi otsima. "Lisaks jäljeajamisele õpetatakse patrullkoertele inimese lõhnaga eseme otsimist, kui on midagi ära kaotatud või ära visatud," rääkis Põhja prefektuuri koertegrupi patrullpolitseinik Tõnis Land.

Kuna segajaid võib olla palju – ka tuul, päike ja vihm võid koera eksitada – on oluline, et koerajuht oskaks koera kehakeelt lugeda. "Vahel võib juhtuda ka, et see lõhn tulebki kuskilt eemalt ja koer ongi segaduses. Siis peab koera kehakeele ja käitumise järgi aru saama, kas me oleme lähedal või on vaja veel liikuda. Metsas sageli oleneb, kuidas tuuled on," selgitas Land.

Sügis on patrullkoerte jaoks tööd täis, sest iga nädal tuleb kadunud seenelisi otsimas käia. "Nädalavahetustel on kord ikka, vahel mitu," märkis Land. "Koer tulebki võib-olla rohkem siis mängu, kui on telefon tühi ja koht ei ole nii täpselt teada ja on vaja suured alad läbi otsida. Praegu kasutatakse ka droone, autosireene ja kui telefon töötab, tuleb inimene sageli ise metsast välja ja pole vaja koeraga otsima minnagi."

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

