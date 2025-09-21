Sten-Olle: teen muusikat sellepärast, et lahedate inimestega ühes toas olla

Möödunud nädalal avaldas Sten-Olle oma neljanda stuudioalbumi "Kehv Keha", mis kujutab muusiku enda sõnul läheneva keskea embamist. "Nagu igasuguse tervisliku konditsiooniga, siis ennetus on palju parem ravi kui selle haigusega siis tegeleda, kui ta kohal on. Mulle tundub, et keskiga saab olema üli-cool ja ma ei jõua ära oodata," naeris muusik.

"Mu ema ütles mulle, et umbes 50-aastaselt on täitsa savi, mida teised sinust arvavad ja mõtlevad. Enne seda sa arvad, et sul on suva, aga siis sul on kohe päriselt suva ja siis saabub õnnetundmise vabadus. Võib-olla teistpidi on jälle nii, et ma natukene tunnen, et seda nooruse aspekti rõhutatakse üle. Kui keegi ütleb "värske" või "uus", siis oleks kõik justkui hästi palju parem, aga elu nautimine sellisena, nagu ta täna sul on, on minu meelest ausam tee," tõdes Sten-Olle.

Albumi lõpuloos "Kiri endale", kus Sten-Olle laulab teiste kiitmisest ja armastamisest. "Need on ju hästi teada asjad, vähemalt minul. Reeglina, kui ma teiste eest hoolitsen või tegelen asjadega, mis on väljaspool mind, siis paratamatu kõrvalefekt on see, et ma olen õnnelikum," selgitas muusik, kes igapäevaselt elab Raplas.

"Mu kolmnurk on õnnetult väike. Mul on kaks last. Lasteaed on reaalselt kõrvalaias, kool on neli maja eemal, stuudio on neli maja eemal ja pood on kolm maja eemal. Ma ei saagi sealt minema, ei olegi mingit põhjust sealt lahkuda. Ma olen ka nii laisaks läinud, et ajan inimesi kogu aeg oma stuudiosse. Ma elan 45 kilomeetri kaugusel Tallinnas, aga vahel ei satu siia mitu kuud," tõdes ta.

"Mina olen see inimene, kes teeb muusikat sellepärast, et mul õnnestus bändides ja koorides osaledes hängida inimestega. Olen terve elu tahtnud asju ainult sellepärast teha, et lahedad inimesed on ühes toas. Tänapäeval on seda raske korraldada, sest kõigil on nii palju teha. Tegelikult saad justkui arvutiga kõik asjad tehtud. Ja siis ma sunnin ennast, et ma istuks sinna läpaka-auku täitsa ära. Sunnin ennast kaasama teisi inimesi ja pole seda kordagi kahetsenud," lisas ta.