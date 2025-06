Pärimusbänd Trifoor: hea bändi alus on head suhted

"Trifoor on noorte naiste ansambel, kes tegeleb eesti pärimusmuusika ja eesti rahvaluulega ja seome seda omas mahlas täpselt nii nagu me soovime, jäädes traditsioonidele truuks ja ausaks," ütles muusik Emma Lotta Kiviberg.

"Palju tööd pidime tegema. Arenesime ka bändina," sõnas muusik Marta-Helene Hansing, mida nad pidid selleks tegema, et bänd võitis konkursi Noor Pärimusbänd 2025.

Kiviberg tõi välja, et hea bändi alus on head suhted. Trifoor on tegutsenud kaks aastat. "Bändi mõte tekkis meil Emmaga palju varem. Kui me Viljandi kultuuriakadeemias kokku saime, tuli välja, et meil on samasugune unistus sellist bändi teha," ütles Hansing.

"Nagu me teame, siis eesti rahvaluule arhiiv on maailma suurim just regilaulude poolest, traditsioonilise muusika ja lauluvara poolest. See aga ei tähenda, et ei tohiks teha asju, mida varem juba tehtud on, sest traditsioon on elav, see on rahvaluule alus ja muutuv ajas," tõdes Kiviberg. "Me võtame need lood, mis meie omad ka on."

"Nooriku ärasaatmine", Trifoor