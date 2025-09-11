Elupäästjad: kuulsime mehe appikarjeid viimasel hetkel

Elupäästjad Juri Omann, Ats Käär ja Hannes Ojala rääkisid "Ringvaates", et kui nad oleksid suvel Suursadamas 15 sekundit varem autosse istunud, poleks nad vette kukkunud Tiit Pregeli venna appikarjeid kuulnud. Päästetu Tiit Pregeli sõnul läks tal jalg vette kukkudes proteesist välja ja omal jõul poleks ta veest välja saanud.

"Olime Hiiumaal Suursadamas kai ääres just autosse istumas, kui kuulsime hädakarjeid ja jooksime sinna," meenutas elupäästja Hannes Ojala. "Nägime, et mees on vees ja vaatasime, et päästerõngaga pole siin midagi teha."

Ojala sõnul leidsid nad köie, mille ühe otsa sidusid nad kai ümber, teine ots oli mehe käes. "Tal olid valud, ta ise ei saanud ennast üles aidata ja ma ei jaksanud tõsta. Helistasin Jurile, ta pani kaatri käima, Ats läks ka kaatrisse ja sõitsid kohale. Kahekesi rullisid nad mehe kaatri ahtrisse. Mees karjus, sest tal oli valus, puus oli vist liigesest väljas."

Elupäästja Juri Omann sõitis kaatriga teise kai juurde, kus oli mugavam edasi toimetada, Ojala kutsus samal ajal juba abi. "Mul oli paadis termotekk, selle panime talle peale, sest ta oli üleni märg," nentis Omann.

"Me nägime, kui vanemad mehed tulid kai äärde õngega kala püüdma," selgitas Ats Käär.

"Vanahärra poleks ise veest välja saanud," tõdes Omann. "Tema kaaslane oli ka juba vanem mees, kes poleks suutnud oma abi pakkuda."

"Oleks mees viisteist sekundit hiljem hüüdma hakanud, oleksime me juba ära läinud," tõi Ats Käär välja, et oli väga õnnelik juhus, et nad mehe karjumist kuulsid. "Meil oli auto ukselink juba pihus."

Omanni sõnul käis vanahärra Tiit paar nädalat tagasi Hiiumaal, spetsiaalselt neid tänamas.

"Jalg läks proteesist välja ja oligi kõik. Kaks kuud tagasi oli mul operatsioon. Ei saanudki aru, kui olin üle ääre vees," ütles päästetu Tiit Pregel. "Appi karjus mu kaksikvend, mina olin juba vee all, olin ju täisriides. Alguses mõtlesin, et ma saan hakkama, sain ühest autorehvist kinni, mis kai ääres oli, aga siis juba mehed tulidki, tõid mulle köieotsa, mille sidusin kaenla alt läbi," meenutas Pregel. "Kalapüük on nagu haigus, sellest ei saa ju lahti."

117 inimest saavad tänavu päästeteenistuse aumärgi ja nende hulgas on 70 inimest, kes saavad medali elu päästmise eest.