Raivo Hein: riik kartis, et mu robotkoer on relv

Juba kahe koera peremees Raivo Hein võttis omale koju kolmanda koera, kelle nimeks Tuisk. Vanad olijad saavad aru, et midagi on uue tulijaga sarnast, aga kuna lõhnad ja käitumine on teine, siis nad hoiavad pigem eemale. See on igati arusaadav, sest uus pereliige on robotkoer.

Koer on puldiga juhitav, aga saab luua ka häälkäskluseid. "Siin puldi peal on sada nuppu, erinevad nupukombinatsioonid teevad erinevaid asju. Nende pähe õppimiseks tuleks iga päev koeraga toimetada. Aga eks ta ole rohkem mänguasi, mida teistele näidata," rääkis Hein koerast, kes lamab, hüppab, istub, tervitab, jookseb ja teeb veel muudki. Koera saab ka jalutama võtta. "Jalutab ta viis kilomeetrit ilma suuremate probleemideta," lisas Hein.

"Kõige imelikum asi oli, et ta hakkas üks hetk hiina keeles laulma," naeris Hein, kelle uus koduloom on Hiinas valmistatud. "Eks need privaatsusega seotud ohud on päris reaalsed, aga kuskile me peame piiri vahele tõmbama ja ma arvan, et see on süütu mänguasi. Kui Hiinast seda osta ei taha, siis saad seda teha loomulikult Ameerikas. Seal on see natukene küll kallim, aga täpselt samasugune," rääkis Hein.

"Aga hoiatan ette kõiki, kes soovivad sellist ostu teha. Riik pani käe vahele, tolliamet pani käe vahele, tehnilise järelevalve amet pani käe vahele, sest nende hirm oli see, et äkki on tegemist relvaga. Koer oli päris pikalt kinni ja uurimise all, kuni hiinlased suutsid saata kõik Euroopa Liidu sertifikaadid ja siis saime koera vabaks," jutustas Hein.

"Aga me läheme robotite suunas, miskit pole teha, arengud on kiired ja tulevikus on sellised koerad inimestele võib-olla tõesti mis iganes põhjusel alternatiivid elus asjadele," arvas Hein.