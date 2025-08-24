ETV2 teemaõhtu tähistab Ukraina iseseisvuspäeva

Telefilm "Jurõk"

24. augustil kell 19.30 ETV2-s

Sellist lugu poleks pidanud 21. sajandil iialgi juhtuma. Venelaste okupeeritud Mariupolis teatakse, et kõik lapsed, kes leitakse, viiakse väidetavalt nende elude päästmiseks Venemaale. 11-aastase Juri ema, kes on juba pommitamistes kaotanud tütre, isa ja abikaasa, mõistab, et kui venelased poja minema viivad, ei näe ta teda enam kunagi. Ise ta linnast lahkuda ei saa, sest peab hoolitsema haige vanaema eest. Ema teeb ainsa lapse päästmiseks oma elu raskeima otsuse. Ta veenab Jurit minema koos OSCE vabatahtlikega, et jõuda millalgi Poola piirile.

Kontsert "Leek läbi luule"

24. augustil kell 21.20 ETV2-s

Svjata Vatra esitas 2012. aasta suvel Õllesummeri festivalil erilise kontserdi, milles tegid külalistena kaasa laulja Lea Dali Lion, Ukraina kasakate vennaskond "Spas" liikmed, "Dance Spirit" tantsijad ja tuležonglöör Otto Pierroto. Režissöör Erik Norkroos. Tootja MTÜ Kultuuride ristmik.

Dokfilm "Nad lihtsalt tapavad meid"

24. augustil kell 22.30 ETV2-s

Täiemahuline sõda on Ukrainas kestnud juba kolm aastat. "Nad lihtsalt tapavad meid!" ütleb Artjom Belov, tavaline ukrainlane, nüüdseks sõdur, kes kaitseb oma riiki. Milline näeb see sõda välja läbi ERRi rindeoperaatori Kristjan Svirgsdeni objektiivi? Mida arvavad sellest sõjast ukrainlased ise? Kas ja milline rahu on üldse kunagi võimalik?

Kalush Orchestra kontsert

25. augustil kell 01.15 ETV2-s

2022. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse võitja kontsert Vabaduse väljakul.

Dokfilm "20 päeva Mariupolis"

25. augustil kell 02.05 ETV2-s

Mstõslav Tšernov on Associated Pressile kajastanud ligikaudu kümme aastat rahvusvahelisi sõjakoldeid, sealhulgas ka Vene-Ukraina sõda. "20 päeva Mariupolis" on Tšernovi esimene täispikk dokumentaalfilm. Mariupolisse lõksu jäänud AP-s töötavad Ukraina ajakirjanikud dokumenteerisid läbi raskuste nii sõnas kui ka pildis Vene vägede toime pandud sõjaõudusi surevatest lastest, massihaudadest, sünnitusmaja pommitamisest ja tulevahetusse jäänud tsiviilisikutest. Film, mis võitis ka parima dokfilmi Oscari, jutustab ilustamata loo sõjauudiste edastamisest ja selle mõjust maailmale.