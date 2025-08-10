X!

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud helilooja Veljo Tormisele

Veljo Tormis
Veljo Tormis Autor/allikas: PM/Scanpix
7. augustil tähistati helilooja Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva. Sel puhul näeb ETV2 eetris Tormise heliloomingul põhinevaid kontserte ning portreesaadet sellest, kuidas köstri pojast sai helilooja, kes oma muusikaga on leidnud tee paljude lauljate ja kuulajate südamesse.

Eesti meeste laulud

ETV2 eetris 10. augustil kell 20:40

Lavale jõudis kolmas osa Veljo Tormise rahvalaulude triloogiast "Meestelaulud". Kui eelmised lood "Eesti Ballaadid" ja "Eesti naiste laulud" olid pigem alalhoidlike ning paigatruude naiste hoitud ja esitatud, siis mehed on aegade jooksul meremeeste ning sõjasulastena rohkem ringi rännanud ja nende lugudes on hoogu ning särtsu ja pila. Eesti meeste laulud tõid lavale Tõnu Kaljuste ja Peeter Jalakas. Režissöör Erle Veber, toimetaja Ruth Alaküla.

Veljo Tormis 90. Tormis ja tuules

ETV2 eetris 10. augustil kell 22

Üks Eesti märgilisemaid heliloojaid Veljo Tormis sündis 7. augustil 1930. aastal Kõrveaial, Kuusalus. Kuidas köstri pojast sai helilooja, kes on oma muusikaga leidnud tee paljude lauljate ja kuulajate südamesse nii Eestis kui ka kaugemal, arutlevad Lea Tormis, Tõnu Kaljuste, Rasmus Puur, muusikateadlane Tiia Järg jt. Režissöör Erle Veber, toimetaja ja produtsent Ruth Alaküla.

Raua needmine. Tormis, RAM ja Metsatöll

ETV2 eetris 10. augustil kell 23

Jäädvustus sellest, kuidas "Metsatöll" koos RAM-iga Pirita kloostri varemetes rokkis ja kuidas Tormis metalli valati. Intrigeeriv idee sai teoks 2006. aasta Maailmaküla festivali raames, andes arhailistele rütmidele ja loitsudele uues esituskoosluses uue hingamise. Režissöör Villem Tarvas. Tootjad Elwood Muusik ja ETV.

Toimetaja: Annika Remmel

