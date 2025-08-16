ETV 70 arhiivipärlid | "Laulvad teletähed"

Need inimesed on teile kindlasti tuttavad. Ikka ekraanilt. Kes on režissöör, kes saatejuht, kes teledirektor või -diktor. Kõik vahvad teletegijad!

Kollaaž lauludest ETV diktorite, saatejuhtide, režissööride ja toimetajate esituses erinevatel aegadel.

Arhiivimaterjali järjestasid K. Käo, M. Krisak, E. Valk ja V. Lindström.

Saade oli esimest korda eetris 2003. aastal.