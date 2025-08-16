Andres Oja: Heigo Mirka palju ei rääkinud, aga tegi palju

Mirka oli õppinud kontrabassimängija ning mängis enne Rock Hoteli asutamist basskitarri ka ansamblites Optimistid (1965–1969) ja Psycho (1974–1977). "Ta väga palju ei rääkinud, aga see-eest palju tegi. Rock Hotel on tema kõige tuntum kollektiiv ja paljud võivad öelda, et mis seda rokenrolli ikka mängida on, kolm duuri ja paar käiku. Aga kui võtta ansambel Psycho, siis seal ta mängis ikka ülikeerulist muusikat. Seal 4/4 taktimõõtu ei tunnistatud absoluutselt, seal oli 13/8 ja sellised taktimõõdud. See ei olnud sugugi lihtne muusika," tõdes Oja.

"Kui ta mängis Optimistides, üks 60ndate biitmuusika teerajaja, siis ma arvan, et pooled need 60ndate bändide lood tulid Heigo Mirka fonoteegist. Ta varustas teisi muusikuid muusikaga. Lindistas raadiost, kuskilt sai neid plaate. Väga huvitav olekski teada, mis tema fonoteegist saab, sest see on ikka tohutu ja seal on väga väärt asju," rääkis Oja.

Mirka muusikakogu pani aluse ka Rock Hoteli sünnile. "Rock Hoteli mehed hakkasid Mirka kodus Mustamäel kogunema ja oligi selline 50ndate rokenrolli kuulamise klubi. Reet Linna, Ivo Linna tolleaegne abikaasa, ütles siis, et mis te seal kuulate seda muusikat, hakkake siis bändi tegema, kui teile see rokenroll nii väga meeldib," meenutas Oja.

Oja sõnul, kes ise on mänginud trumme nii Vitamiinis, Magnetic Bandis kui ka Vello Orumetsa ansamblis, tolle aja populaarsete bändide vahel mingit rivaalitsemist ei olnud. "80ndatel said kõik kokku Tartu muusikapäevadel ja ma ise arvan, et ma seal just Mirkaga tutvusingi, sest seal toimus üks suur vennastumine, rivaliteedist polnud juttugi. Kõik olid oma poisid. Võeti, mis seal võeti, aga mängiti ka pilli ja selleks harjutati ka väga usinalt," rääkis Oja.

Enne surma vaevas Mirkat juba pikemalt tõsine haigus. "See, et ta veel nii pikalt elus, on muidugi väga tore ja aitäh arstidele, kes sellele kaasa aitasid," ütles Oja.