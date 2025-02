Vabavõitleja Madis Mäeste: sport on andnud mulle enesekindluse ja hingerahu

"MMA on Mixed Martial Arts ehk segu kõikidest võitluskunstidest," selgitas ala suur fänn räppar Genka. "See on spordiala nagu iga teinegi, sest kehakontakt on korvpallis ja jäähokis samamoodi. MMA puhul on tegemist ürgse ja ilusa spordiga. Ürgne selles mõttes, et kaks meest pannakse kokku ja peaaegu kõik on lubatud, muidugi on seal ka palju reegleid, ja üks siis väljub võitjana. See on heas mõttes primitiivne."

Genka sõnul ala populaarsus kogu maailmas tõuseb.

"Haiget saab vahepeal ikka, aga õppimismoment on seal nii suur, et sa ei jõua kõike kunagi lõpuni selgeks saada," ütles ala harrastaja vabavõitleja Madis Mäeste. "Põlve tagurpidilöömised on väga valusad, aga seda juhtub vähe. Sel hetkel kui võitled, mingisugust valu sa ei tunne."

Võitlejad kasutavad kindaid ning hamba- ja kubemekaitsmeid. "Igale poole mujale lüüa on vaba voli," täpsustas Mäeste.

"MMA põhimõte ongi, et kui sul löökidega välja ei tule, saad maha minna ja maadelda," sõnas Genka.

Matši lõpetab kas kohtunik, lõpeb nokaudiga, kui vastane ei suuda enam edasi võistelda või siis annab võitleja patsutusega märku oma alistumisest. "Ta kas patsutab teise võitleja peale või kui seda teha ei saa, siis maha, ja kohtunik tuleb kohe vahele," lisas Mäeste.

"Mulle see sport nii meeldib ja see koht, kust ma tulin ja milline mees ma olin, kui ma seda sporti tegema hakkasin ja milliseks meheks ma arenesin. Olin 27-aastane kui hakkasin vabavõitlusega tegelema. Eluaeg närviline inimene ja ma ei olnud ilmselt väga meeldiv inimene. Sport on andnud mulle enesekindluse ja hingerahu," ütles Mäeste. "Ilmselt vanus kunagi paneb alaga lõpetamisele mõtlema, mingid vigastused seda kindlasti ei tee."

"Sport üldse on ju meelelahutus. Kui sa süvened sellesse, saad teada, milline see sportlane täpselt on, milline on tema ajalugu, võitlejate vahel on ka oma draamad, seal on hästi suured egod mängus. Mis kõige tähtsam ja mis mulle meeldib, et kui nii kõvad venna kaotavad, kaotus ei ole ju hea, siis kuidas nad mentaalselt sellest välja tulevad ja see on imekspandav, seda ma hindan nende meeste juures kõige rohkem. Nad tambitakse ära, nad on poolpaljad, pilt taskus, aga nad teevad trenni ja lähevad järgmistele võistlustele. See paelub," ütles Genka.