Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

Neli eesti meest asuvad detsembrikuus üle Atlandi sõudma, seilates 40 päeva muust maailmast isoleeritult, kitsastes elutingimustes ja üsna ekstreemses keskkonnas. Üks sõudjatest, Andres Käosaar, rääkis "Ringvaates", et uurib selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat.

"See on rahvusvaheline võistlus ja ülesanne on võimalikult kiiresti üle Atlandi Kanaari saartelt Kariibidele jõuda, läbides 4800 kilomeetrit," ütles üle Atlandi sõudja Andres Käosaar.

"Nüüd jah oskame sõuda, aga kui me seda projekti alustasime, siis me kindlasti ei osanud," muheles üle Atlandi sõudja Kait Kaarel Puss.

Käosaare sõnul nägi idee autor Arnold Rein Tatunts Youtube`is videosid ja arvas, et seda võiks proovida.

Käosaar on kosmosepsühholoog, kes tegeleb Marsile missiooni saatmisega. "Me oleme sõudepaadis 40 päeva muust maailmast isoleeritud, elame kitsastes elutingimustes üsna ekstreemses keskkonnas, mis on täpselt minu eriala ekstreemsete keskkondade meeskonnatöö ja meie paat ongi minu kosmoselaev ehk siis uurin meie oma meeskonda selle sõidu jooksul, aga soovin ka oma nahal kogeda oma uurimisobjektide protsesse ja psühholoogiat," selgitas Käosaar.

Meeskond kogub üle ookeani seilates ühiselt filmimaterjali, lindistades ise oma emotsioone ja mõtteid. "Selle pealt Andres saabki pärast oma tööd kirjutada," lisas Puss, kes enda sõnul mõtles kaks nädalat, kas sellise väljakutsega liituda.

Puss leidis, et kuna ta teeb sellist asja ainult üks kord elus ja kunagi vast enam sellist võimalust ei pakuta, tuleb sellest kinni haarata ja ta andis oma nõusoleku,

Kogu reis läheb maksma umbes 160 000 eurot, mis loodetakse kokku saada annetajate abiga.

"Kõik turvavarustus on paadis olemas, lisaks päästeparv, toiduvarud ja meditsiinikomplektid," lisas Puss.

Meeskondi on sellel rahvusvahelisel üle Atlandi sõudmise võistlusel veidi üle 40. "Me ikkagi anname endast parima, et jõuda võimalikult kiiresti üle. Me ei istu seal niisama, vaid teeme selle nimel trenni ja pingutame tõsiselt, sest plaanime finišisse jõuda ikkagi esimeste seas," on Puss optimistlik.

Üle Atlandi sõudmise võistlus toimub 2025. aasta detsembrikuus.