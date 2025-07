Klassikaraadio vahendab tipphetki klassikafestivalilt BBC Proms

Tänavuse festivali üks dominant on Arvo Pärdi 90. juubel. Sel puhul on mitme kontserdi kavas Pärdi kuulsaimad teosed "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", "Tabula rasa", "Fratres" jt. Kaaluka kontserdi Pärdi teostega annab festivalil Eesti Filharmoonia Kammerkoor 31. juuli hilisõhtul ning seda on võimalik Klassikaraadiost otse kuulata. Ülekanne algab 31. juulil kell 23.55.

Dirigent Tõnu Kaljuste jaoks on see BBC Promsi debüüt. Dirigent rõhutas intervjuus Klassikaraadiole, et Royal Albert Hall on tema jaoks üks erakordne saal, mis on näinud väga palju huvitavaid kooslusi ja ettekandeid. "See kontsert on märk sellest, et meie oma muusikategevus on jõudnud sinnamaani, et Arvo Pärdi 90. sünnipäeva aastal tuntakse meie ja Arvo Pärdi vastu huvi," rääkis Kaljuste.

Klassikaraadio on kohal ka BBC Promsi võimsal lõppkontserdil 13. septembril, kui toimetaja Johanna Mängel vahendab sündmust ja erakordset õhkkonda kohapealt Londoni Royal Albert Hallist.

Promsi (promenaadikontsertide) festivali algatas 1895. aastal dirigent Henry Wood ja tema idee oli väärtmuusika pakkumine laiale kuulajaskonnale lahedas õhkkonnas. Mõte lähtus Londoni aedade vabaõhukontsertide traditsioonist, kus publik sai muusikaesituste ajal vabalt ringi liikuda.

Promsi esimene kodu Queen's Hall purunes 1941. aasta pommirünnakutes ning seejärel seadis festival end sisse Royal Albert Halli. 1927. aastast on sündmuse peakorraldaja BBC ning festivalist saavad osa nii raadiokuulajad kui alates 1947. aastast ka televaatajad.

Promsi algusaegadest peale on kontserdikavade keskmes klassikateosed, mille kõrval mängitakse alati ka uut muusikat. Festivali kõige menukam sündmus on lõppkontsert (Last Night of the Proms) – tõeline rahvapidu, mida jälgivad videoekraanidelt rahvahulgad Hyde pargis.

BBC Promsi ülekanded Klassikaraadios juulis-augustis:

29. juuli kell 21.30 Royal Albert Hall, London (toimetaja Ivo Heinloo)

Arooj Aftab, Ibrahim Maalouf, BBC Symphony Orchestra

31. juuli kell 23.55 Royal Albert Hall, London (toimetaja Miina Pärn)

"Arvo Pärt 90"

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Tõnu Kaljuste, Kadri Toomoja (orel)

Kavas: Pärt, Grigorjeva, Rahmaninov, Bach, Tormis

2. august kell 19.05 Royal Albert Hall, London (salvestus 19. juulist, toimetaja Ivo Heinloo)

"The Great American Songbook and Beyond"

Samara Joy (USA), BBC Concert Orchestra, dirigent Miho Hazama

8. august kell 19 Royal Albert Hall, London (salvestus 13. juulist, toimetaja Miina Pärn)

"First Night of the Proms"

Lisa Batiashvili (viiul), Caspar Singh (tenor), Gerald Finley (bass-bariton), BBC Singers, BBC Sümfooniaorkester ja koor, dirigent Sakari Oramo

Kavas: Bliss, Mendelssohn, Sibelius, Wallen, Vaughan Williams

15. august kell 19.05 Royal Albert Hall, London (salvestus 9. augustist, toimetaja Miina Pärn)

"Planeedid ja tähesõjad"

National Youth Orchestra, dirigent Dalia Stasevska

Kavas:

* John Williams – süit "Star Wars"

* Caroline Shaw – The Observatory

* Gustav Holst – Planeedid, op. 32

21. august kell 20 Royal Albert Hall, London (salvestus 12. augustist, toimetaja Ivo Heinloo)

Anoushka Shankar, London Contemporary Orchestra

22. august kell 19.05 Royal Albert Hall, London (salvestus 13. augustist, toimetaja Tiia Teder)

BBC Sümfooniaorkester Eva Ollikaineni juhatusel

Solist on Johannes Moser (tšello)

Kavas:

Edgard Varèse – Intégrales

Anna Thorvaldsdóttir – Before we fall

Maurice Ravel – Boléro

Igor Stravinski – Kevadpühitsus

24. august kell 19.05 Royal Albert Hall, London (salvestus 17. augustist, toimetaja Liina Vainumetsa)

Le Concert Spirituel ja dirigent Hervé Niquet

26. august kell 21.30 Royal Albert Hall, London (toimetaja Johanna Mängel)

Leipzigi Gewandhaus-orkester, Hilary Hahn (viiul), dirigent Andris Nelsons

Kavas:

* Arvo Pärt – Cantus Benjamin Britteni mälestuseks

* Antonín Dvořák – Viiulikontsert a-moll, op. 53

* Jean Sibelius – Sümfoonia nr. 2 D-duur, op. 43

31. august kell 19.05 Royal Albert Hall, London (salvestus 23. augustist, toimetaja Liina Vainumetsa)

Sir András Schiff

Kavas: Johann Sebastian Bach – Fuugakunst