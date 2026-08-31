Ekspert: tänapäevased koolikotid pakuvad mitmeid lisafunktsioone

Vanemostujuht Moonika Küttim rääkis "Terevisioonis", et tänapäevastel koolikottidel on mitmeid lisafunktsioone, on kaks ühes kotte, suurendatava mahu ja pikendatava seljaosaga kotte ning osal kottidel on vihmakile, mis täidab ka helkuri funktsiooni. Küttimi sõnul on kõige olulisem, et kõik koti rihmad oleksid kotti kandes kinni, sest siis on selg ja õlad kaitstud.

"On suur vahe, kas koolikott valitakse algklassi- või põhikoolilapsele. Algklassilapsele valitakse koolikott, mis seisab iseseisvalt püsti, on kõva, kott ei kuku ümber ja kui laps teeb koti lahti, on tal kohe ülevaade kõikidest asjadest, mis kotis on," selgitas Tallinna Kaubamaja vanemostujuht Moonika Küttim.

Väga oluline on koti ergonoomilisus. "Seljaosa on kotil toetatud ja pehmendusega. Koti seljaosa on pikendatav, osal kottidel on seljaosa sees joonlaud ja kui koti esimene klapp lahti teha, on näha joonlaud, kus saab lapse pikkusele vastavalt koti seljatuge reguleerida," nentis Küttim.

Osadel kottidel on seljaosa sees joonlaud, millega saab lapse pikkusele vastavalt koti seljatuge reguleerida Autor/allikas: ERR

Lisarihmad rinna ja puusa juures on koolikotil samuti väga olulised, sest need aitavad koti raskust ühtlustada ja kott ei vaju taha. "Kindlasti tasuks tähelepanu pöörata ka sellele, et õlarihmadel oleks pehmendus, muidu hakkab kott soonima. Lapsed kipuvad ka üleliigseid asju koolikotti panema, seega mida pehmem on kott, seda sõbralikum see on seljale."

Kõik koti küljes olevad rihmad peab vastavalt lapse suurusele paika panema. "Lapsele tuleb südamele panna, et ta kõik rihmad ka kinni paneks ega kannaks kotti ühe õla peal," nentis Küttim.

Osal koolikottidel on ka lisafunktsioon, külje peal on lisalukud, millega saab koti suuremaks teha. "Kotile tuleb viis liitrit juurde, koti mahtu arvutataks liitrites," sõnas Küttim.

Mõnes koolikotis on vihmakile, mis käib kotile peale ja täidab ka helkuri funktsiooni.

"Lapse võiks koolikoti ostmisele kaasa võtta. See on vajalik sellepärast, et laps saaks kotti selga proovida ja lapsed tahavad ise ka koolikoti disaini valida. Tasub selga proovida erinevaid mudeleid, laste seljad on erineva laiusega," sõnas Küttim. "Poes võib ka asjad kotti sisse panna, et proovida koti päris raskust."

Pehmendusega seljaosaga kotid on vajalikud ka põhikoolilapse jaoks. "Koti tagumine külg võiks olla hingavast materjalist, et laps ei hakkaks higistama ."

Küttim näitas koolikotti, mis koosneb kahest erinevast kotist, mis omavahel on ühendatud lukuga, "Kui pärast kooli läheb laps trenni või huviringi, siis raskema koti saab ta jätta koju."