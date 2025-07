Suvesarjad naasevad ETV ekraanile uute hooaegadega

Alates 21. juulist võtab "Pulsilt" järje üle Itaalias valminud draamasarja "Sinu kätes" uus hooaeg, mida ETV näitab argiõhtuti esmaspäevast neljapäevani.

Kolmanda hooaja algul on teleekraanilt lähedaseks saanud doktor Andrea Fanti tööl osakonna juhina. Olles leppinud oma mineviku ja mälukaotusega tabab teda äkitselt mälestus, mida oli pidanud igaveseks kadunuks. Killukesest piisab, et Andreal tekiks lootus mälu taastumiseks, aga seab ta ka silmitsi karmi reaalsusega, kus minevik ei pruugigi olla selline, nagu talle seni on räägitud.

"Sinu kätes" on ETV ekraanil esmaspäevast neljapäevani kell 22.05. Jupiteris on uus hooaeg vaadatav juba praegu.

Laupäeval, 26. juulil, alustab teinegi armastatud suvine sari – kuuenda hooajaga naaseb ETV ekraanile draamasari "Uued õed", mis viib Taanis asuva haigla argipäevadesse mitukümmend aastat tagasi.

Elu Fredenslundis on pärast tulekahju muutunud ja šokk jätnud endast tugeva jälje nii haigla töötajatesse kui ka patsientidele. Palat B, kus tudengid oma igapäevaseid ülesandeid täitsid, on hävinud, ning nii patsiendid kui personal on üle viidud haigla teise tiiba. Peaaegu miski pole enam endine – uued ühiselamutoad tudengitele, ülerahvastatud koridorid, hirm ja ärevus edasise ees. Taustal sünnivad suhted ja purunevad südamed ning oma isiklike väljakutsetega seisavad silmitsi nii kõik.

"Uued õed" on ETV ekraanil laupäeviti kell 21.35. Jupiteris saab hetkel vaadata ka sarja viiendat hooaega.