Martin Järveoja crosskardi õpilane Grete Paia: masin on kerge ja päris tige

Crosskardi trennis käiv Grete Paia rääkis "Ringvaates", et masin on kerge ja päris tige, kuid sõidust saadav adrenaliinilaks on meeletu. Paia treener Martin Järveoja ise püüab sel aastal crosskardis Eesti meistriks tulla, aga see pole sugugi lihtne, sest konkurents on väga tihe.

"Ma olen aastaid jälginud crosskardi sarja ja masinatega natuke lähemalt kokku puutunud, aga sõitma polnud juhtunud, pigem aitasin sõpradel garaažis detaile värvida," ütles laulja Grete Paia. "Vaikselt avaldasin soovi, et kui kunagi elu pakuks võimaluse, oleks äge."

Mai lõpus tegi Paia oma esimese sõidu. "Kuu aega hiljem olin Viljandis ja veel kuu hiljem Laitses, kus sadas täiega padukat. See oli hullem kui jää peal sõitmine, pidavust polnud absoluutselt. Ma olin masina peale vahepeal päris tige, et miks sa ei kuula sõna," ütles Paia.

Järgmisel nädalal Paides toimuvale võistlusele registreeris end ka Paia, kuid võiduvõimalusi ta endal ei näe.

"Poisid ikkagi kõik on aastaid sõitnud, ei ole nii lihtne seda masinat raja peal hoida selliselt nagu sa võib-olla soovid. Masin on hästi kerge ja päris tige, adrenaliin on ikkagi meeletu, mille sa sõites saad. Masina sees olles tundub kiirus kordades kiirem. Endal mul on tunne, et sõidan nii kiiresti, aga pärast videolt vaatan, et miks ma venin. Eks ma üritan tasapisi kiirust üles saada. Võib-olla mind on liiga palju hirmutatud, aga mulle on öeldud, et masin võib näppude vahelt hästi kergesti ära minna. Pigem tark ei torma ja sõidan ikka oma võimete piires."

"Ambitsiooni on kõvasti näha. See on hea ja halb korraga," kiitis treener Martin Järveoja oma õpilast.

Paia tõi välja, et masinaga sõitmine on füüsiliselt hästi koormav. "Pärast trennipäeva on kogu keha päeva mitu päeva veel valus," lisas ta.

Järveoja ise püüab sel aastal crosskardis Eesti meistriks tulla. "Nii sai välja lubatud, aga konkurents on tihe. Spordimehe hing on sees ja alla võidu ei lähe ma kunagi starti. Hetkel olen sarja liider," tõdes Järveoja.

Esimest korda istus Järveoja crosskarti 2018. aastal, kui treenis lauluväljakul toimunud Ott Tänaku rallipäevaks. "Tõsisemalt tegelema hakkasin kolm aastat tagasi. Crosskardist saab laheda emotsiooni, natuke närvikõdi ja adrenaliini. Kõik, mida vähemalt minul elus vaja läheb," muheles Järveoja.