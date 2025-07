Jaan Pehk: kuulaja otsustab, kas mu lugu on naljakas või lihtsalt ilus

Äsja 50-aastaseks saanud Jaan Pehk rääkis Vikerraadios, et huumor on kuulaja kõrvades ja oma muusikat luues ta selle peale ei mõtle, et jubedalt nalja pingutada. Pigem meeldivad talle oma loomingust need lood, kus on melanhooliat, mille tagant huumor enam välja ei paista.

"Orelipoiss on kujunenud mu lavanimeks, hakkasin selle nime all 20 aastat tagasi oma kodus salvestusi tegema ja nii on see jäänud. Heal lapsel on ikka mitu nime," muheles Jaan Pehk. "See nimi tuli mul alateadlikult, ma täpselt ei tea, kust see tuli."

Pehki sõnul on ta tänaseks umbes 500 lugu kirjutanud. Lapsepõlves käis Pehk erinevates lauluansamblites ja koorides "See pisik jäi mulle külge. Siis sain sisse Otsa kooli ja nii see edasi läks."

Räpina aianduskoolis õppis Pehk keskkonnakaitset, aga päevagi ta selles ametis tööd pole teinud. Räpinas tutvustas ta ka Aapo Ilvesega, kellega said headeks sõpradeks. "Kindlasti on temal suur roll selles, et ma läksin edasi muusikat õppima," tõdes Pehk.

Kui Pehkil endal Tallinnas veel bändi ei olnud, jõlkus ta sõprade bändidega kaasa ja nägi ägedat kontserdielu, mis talle väga meeldis. See omakorda pani ta veel rohkem muusikaga tegelema.

"Muusikat luues ma otseselt ei mõtle, kellele ma seda teen. Pigem ma tahan, et lugu, mis mu peas või meeltes keerleb, saaks ära vormistatud, et ta mind enam ei segaks," muheles Pehk.

""Neli jäätist" on üsna vana lugu, üsna lihtne, aga tegelikult on see laul matemaatikast, see on matemaatikaülesanne," selgitas Pehk, et ka pealtnäha väga lihtsa laulukese taga võib olla suur idee.

Pehki loomingut peetakse üldjuhul humoorikaks. "Huumor on kuulaja kõrvades, ma ei oska öelda, kas ma väga sellega tegelen, et jubedalt nalja pingutada, pigem on need lood lihtsalt tehtud ja eks siis paistab, kuidas see kellelegi tundub, kas see on huumor või ei ole."

Sõimukirju pole Pehk saanud, pigem astutakse tänaval ligi ja see teeb tuju heaks, kui keegi midagi positiivset ütleb. Pehki enda sõnul on kõige rohkem tema näoga lugu "See alles jääb". "Selles on melanhooliat, mille tagant huumor enam välja ei paista."

"Raskekujuline tuberkuloos" on Pehki uus laul, mille sõnad on ka tema kirjutatud. "See on kummardus, ülistuslaul meie meditsiinile, et me ei pea täna enam sellise raske haigusega silmitsi seisma. Selle haiguse pärast me ei pea enam täna muretsema. Nali tuleb sellest välja, et miks üldse sellisest asjast laulda, aga see on jälle kuulajate otsustada, kas see on naljakas või lihtsalt ilus lugu," tõdes Pehk.

Tuberkuloosilugu on tema juubelialbumi esimene lugu. Umbes pool albumit on Pehki sõnul juba salvestatud. "Aasta lõpuks loodan plaadi välja anda, sest lubadus on ju antud. Plaadi suund jääb ikkagi terviseradadele."

Pehkil algab lähiajal ka juubelituur ehk kontsertetendus "Palun tule minu sünnipäevale". "Otsustasin tulla oma mugavustsoonist välja ja teen selleks tuuriks täiesti uue kava. Seal on ka sõnalist osa. See on mõnus assortii minu loominguteest," lausus Pehk.