ETV2 teemaõhtu on pühendatud Jaan Pehkile

Jaan Pehk "Õpitee"

15. juunil kell 19.33 ETV2-s

Kirjanik Jaan Pehk kannab ette oma luuletuse "Õpitee".

"R2 Live. Orelipoiss"

15. juunil kell 19.35 ETV2-s

Jaan Pehk ehk Orelipoiss on nii unikaalne artist, et teda välja mõelda oleks ilmvõimatu. Oleme õnnelikud, et ta päriselt olemas on. Saates kõlavad tema heliloomingu säravaimad pärlid, sealhulgas "Valss" ja "See alles jääb". Režissöör Erle Veber.

"Kirjanduse aeg 2024. Jaan Pehk ja Märt Avandi"

15. juunil kell 20.05 ETV2-s

Festivali HeadRead 2024 raames vestlesid Jaan Pehk ja Märt Avandi.

"Eesti imelised maamärgid. Raademetsa mänd"

15. juunil kell 21.05 ETV2-s

Suure Vooremaa väikevenna Türi voorestiku ühe künka serval kõrguv Raademetsa mänd on põlispuu, mis maksab rahvajuttude järgi hukatuslikult kätte kõigile, kes hauvad mõtteid teda maha raiuda. Laulja ja laulukirjutaja Jaan Pehk räägib männist ja sellega seotud mälestustest ning mõõdab puu igaks juhuks üle.

Cätlin Mägi & Jaan Pehk "Parmumäng"

15. juunil kell 21.10 ETV2-s

Konkursil Eesti Laul 2019 osalesid Cätlin Mägi ja Jaan Pehk looga "Parmumäng".

Telefilm "Jaanid"

15. juunil kell 21.15 ETV2-s

Koomiline telefilm kahest pealtnäha väga erinevast artistist: Getter Jaanist ja Jaan Pehkist. Teie ees rulluvad lahti saladused, seiklused ja muusika. Režissöör Ove Musting.

"Üks lugu. Jaan Pehk"

15. juunil kell 21.30 ETV2-s

Jaan Pehk kõneleb loo oma majanaabrist luuletaja ja tõlkija Mihkel Kaevatsist. Kuidas lihtsad asjad teevad südame soojaks.

"Uni"

15. juunil kell 21.35 ETV2-s

Orelipoisi neljas muusikaalbum "Uni" on salvestatud koostöös Tartu Ö Stuudioga. Sellest unenäolisest rännakust valmis ühises loominguliselt laetud õhkkonnas ka muusikafilm "Uni", mille heliriba on identne albumi heliribaga. Mälestused minevikust ja tulevikust. Režissöörid Martin Kikas, Siim Parisoo, Jaan Pehk.

Jaan Pehk "15 aastat tagasi"

15. juunil kell 22.05 ETV2-s

Kirjanik Jaan Pehk kandis ette luuletuse "15 aastat tagasi".

Kõrsikud "Tule ja jää"

15. juunil kell 22.05 ETV2-s

Ansambel Kõrsikud osales 2014. aastal Eesti Laulul looga "Tule ja jää".