Maasikakasvataja: värske Eesti maasikas ei tohiks õhtuks hallitama minna

Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu rääkis saates "R2 Hommik!", et värske Eesti maasikas peaks hallitama minemata seisma vähemalt järgmise päevani. Roositalu sõnul pole vaja värsket maasikat külmkappi panna, vaid marju võiks osta parajas koguses, et need kohe ära süüa või talvevarudeks teha.

"Praegu on Eesti maasika tipphooaeg. Arvestades ilmaolusid, mis meil hetkel on, ma kahtlen, et olukord meil paremaks läheb, pigem on viimane aeg hakata endale soetama talvevarusid," ütles Joosepi talu noorperemees Ranet Roositalu.

Ilmastikukindlat maasikasorti Roositalu sõnul kahjuks ei ole. "Maasika puhul on väga palju nüansse, mis hinda mõjutavad. Esiteks kasvatamiskulud, seal on erinevad väetised, kastmine, tööjõud, rohimine, katteloori panemine ja võtmine, taimekaitse. Maasikatega pole nii, et paned maha ja muudkui korjad," selgitas Roositalu.

Maasikakasvataja tõi välja, et alati räägitakse sellest, kui esimene Eesti maasikas maksab 15 või 20 eurot kilo. "Need on esimesed kilod, kui kasvataja korjab 50–100 kilogrammi esimesi maasikaid, siis ta tahab ikkagi hinda saada, sest ta tegelikult ei tea, mis see ilmastik pärast teeb. Reaalsus täna turgudel on see, et Eesti maasika kilo on seitse kuni kaheksa eurot, mis on kasvataja jaoks täiesti optimaalne," tõdes Roositalu.

Maasikas on vihmale ja üldse veele väga tundlik. "Kuna kogu aeg kallab vihma, ei saa põldudele minna, taimekaitset ei saa teha, maasikale tulevad õitsemise ajal vihmaga seenhaigused, mis levivad ja see kõik mõjutab saaki."

"Kui on õitsemisaeg, maasikaõied on näha ja tuleb vihma, siis seenhaigus on maasikas juba sees. Kui sa turult värske marja tood, siis ta ei tohiks õhtuks hallitama minna. Kui maasikas on päev-kaks seisnud, siis on juba nii ja naa," selgitas Roositalu. "Eesti maasikas võiks ka selle vihmase perioodiga järgmise päevani vähemalt seista. Mingeid säilitusaineid Eesti maasikas ei ole kasutatud nagu võib-olla importmarja puhul. Aga vihma ja niiskuse vastu me paraku ei saa."

Roositalu tõi välja, et kõige tähtsam on maasikas kohe pärast korjamist jahutusse viia. "Paljudel väiketootjatel ei ole jahutuskambreid, et see protsess peatada. See on kõige olulisem aspekt."

Värsket maasikat ei soovita Roositalu külmkappi panna. "Ostke endale maasikaid parajas koguses, et sa sööd need kohe ära või paned sügavkülma. Nädala jagu maasikaid pole mõtet koju varuda."

"Vihm on teinud ikkagi liiga mitte ainult maasikale, vaid ka teraviljale, kartulile ja köögiviljale. Sel aastal on Eestis põllumajanduses ikkagi eriolukord. Kui Leedu kasvatajad kuulutasid kuu aega tagasi põllumajanduses välja eriolukorra, siis Eestis on hetkel täpsel sama seisukord," tõdes Roositalu.