Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

Maasikakasvatuse Marimarta perenaine Janika Lindsalu pani müüki selle hooaja esimesed maasikad. Lindsalu sõnul ostavad kodumaiseid maasikaid tavalised inimesed, kes 25-eurose kilohinna üle ei kurda.

Esimesed kodumaised maasikad hakkavad kasvuhoonetes valmima ja ka turule jõudma. Teisipäevase seisuga on maasika kilohind 25 eurot. Lindsalu kinnitas, et maasikas läheb ka selle hinnaga kaubaks.

"Tavalised inimesed ostavad, sest nad tahavad maasikat. Hea on ju. /.../ Välismaalt pärit maasikas ei ole see. See toit, mis sinu lähedal on kasvatatud, on sinu organismile ja kehale kõige õigem," leidis Lindsalu.

Lindsalu tõdes, et kliendid ei kurda. "Lihtsalt ostavad. Vaatavad, et täna on maasikad müügil ja võtavad kohe kaks karpi. Inimesel ei ole mingit probleemi 50 eurot välja käia," selgitas Jõgevamaal elav Lindsalu.

"Maasika hind on praegu nii kõrge, sest seda on nii vähe. Turul väga võimalusi rohkem pole. Kui odavamalt tahate, siis võite ju odavamalt osta," märkis Lindsalu, kelle sõnul terve suve sellist hinda küsida ei saa.

Kasvuhoone-maasikad hakkasid Marimarta tomatitele mõeldud kasvuhoones kasvama pooljuhuslikult. Avamaal kasvanud maasikaid on oodata jaanipäeva paiku. "Saaki ennustada ei oska. Kui ennustada oskaks, siis ma teeniks ka elatist ennustamisega," sõnas Lindsalu.

"Mingid külmaõrnemad sordid said ilmselt kannatada, taastuvad kauem ja see võtab aega," lisas ta. Samas tähendab ka kuiv periood ja külmad ööd seda, et maasikad ei saa mullast toitaineid kätte. "Öösel peab ka temperatuur kõrgem olema. Praegu on taimed põllu peal näljas. Aga juba läheb soojemate öödega pilt paremaks."