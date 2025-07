Peeter Tammearu: lavastamine on mõnes mõttes kergem kui näitlemine

Peagi 61-aastaseks saav näitleja ja lavastaja Peeter Tammearu rääkis Vikerraadios, et tänavu valmis tema 61. lavastus. Tammearu sõnul on lavastamine mõnes mõttes isegi kergem kui näitlemine, sest selle peale kulub kindel aeg ja siis elab see edasi oma elu.

"Kui mõelda, mis mulle rohkem meeldib, kas lavastamine või näitlemine, siis see sõltub täiesti sellest, mille kallal parasjagu olen. Lavastamine on noorusest juba kuidagi külge jäänud. Eluaastaid on mul kohe 61 ja Ohtu mõisa lavastus "Vana armastus" on ka 61. lavastus," ütles lavastaja ja näitleja Peeter Tammearu. "Head materjali mängida on muidugi alati väga hea."

Mõnes mõttes on Tammearu sõnul hea, kui lavastajana saab ta lavastuse tehtud ja see enam ei kummita. "Lavastamine on mõnes mõttes isegi natuke kergem kui näitlemine. Kulub ühe kindla asja jaoks üks kindel aeg ja siis elab ta oma elu, mina ei tee enam midagi."

Ohtu mõisas etenduvas Norm Fosteri komöödias "Vana armastus" mängib Tammearu koos abikaasa Triinu Meristega.

Tänavu mängitakse Ohtu mõisas uuesti ka eelmisel aastal menukalt etendunud Tammearu lavastatud komöödiat "Tutvumiskuulutus". "Esimesel aastal on need kulud ja tulud ja teisel aastal on siis rohkem neid tulusid teatrile, tasub niimoodi teha," tõdes Tammearu.