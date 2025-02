Vabariigi aastapäeval tele-esietendub "Orzel. Laidoneri ööd"

Loone Otsa kirjutatud ja Jaanus Nuutre lavastatud "Orzel. Laidoneri ööd" on faktidel põhinev, kuid neid fantaasiaga siduv tõsieludraama ärevatest septembriöödest 1939. aastal teise maailmasõja algul. Sündmused heidavad pilgu Eesti Vabariigi Sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoneri ja tema poolatarist abikaasa Maria elutuppa. Ülemjuhataja päevad ja ööd on täis ärevust, Euroopa on sõjas, Saksamaa ja Venemaa on sõlminud mittekallaletungipakti ning ootamatult saabub Tallinna reidile Poola allveelaev Orzel.

Draama vaatleb Orzeli juhtumit ja selle ümber toimuvat abielupaar Laidoneride majas. Arvamused põrkuvad, kui üks pool on rahvuselt poolakas ning teine eestlane. Kas abikaasade vaheline side peab tuleproovile vastu?

Johan Laidoneri kehastab Peeter Tammearu, tema abikaasa Maria rollis on Liina Tennosaar. "Orzel. Laidoneri ööd" esietendus 2024. aasta veebruaris. ETV näitab lavastust esmakordselt 24. veebruaril kell 13.10. Telesalvestuse režissöör on Eva Katariina Taimre.