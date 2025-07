Vikerraadio suvesarjad viivad kaugetesse maadesse

Vikerraadio suvekava ilmestavad autorisarjad, mille keskmes on lood Ladina-Ameerikast, Ukrainast ja idamaadest.

Vikerraadio suvine kava toob kuulajateni kaks uhiuut raadiosarja ja suviste lemmiksaadete uued hooajad. Uute autoritena alustavad Vikerraadios sel nädalal saatesarjadega Mele Pesti ja Ilmar Raag, tagasi on ka Martti Kalda ja "Hommikumaa vägevad". Muusikalisi avastusi pakuvad läbi suve "Originaal ja koopia" ja "Me oleme tšempionid" ning kuulamisrõõmu lisab Raadioteatri kuuldemängusari "Isapuhkus".

"Nähtamatu rindejoon"

Alates 2. juulist kolmapäeviti kell 14.05

Ilmar Raagi dokumentaalsari "Nähtamatu rindejoon" jutustab loo Vene okupatsioonist Lõuna-Ukrainas. Hersoni linn okupeeriti kohe Venemaa täiemahulise sissetungi alguses märtsis 2022. aastal. Vene okupatsioonivõimud üritasid linnas välja suretada kõike ukrainapärast, aga teisalt tärkas linnas ka vastupanuvõitlus. Kui avalikel protestidel osalenud meeleavaldajaid hakati arreteerima, läks kogu võitlus põranda alla. Hersoni linn vabastati okupatsioonist novembris 2022.

Neljaosalise dokumentaalsarja aluseks on intervjuud, mida Hersonis tegi ukraina ajakirjanike meeskond, kuhu kuulus ka Ilmar Raag Eestist. Sarja esimeses osas on fookuses sündmused, mis eelnesid sõja puhkemisele.

"Eelkõige on vaatluse all FSB tegevus Ukraina destabiliseerimiselt. Räägime sõja algusest Lõuna-Ukrainas ja Vene okupatsiooni algusest Hersonis. Kui ühest küljest selgus, et Hersonil puudusid linna kaitseplaanid, siis teisest küljest hakkasid inimesed kohe iseseisvalt organiseerima vastupanu," tutvustas Ilmar Raag.

"Abya Yala – Ameerikate süda"

Alates 3. juulist neljapäeviti kell 14.05

Kirjanik ja ajakirjanik, Ladina-Ameerika kultuuri, ühiskonna ja poliitika spetsialist Mele Pesti viib kuulajad Ladina-Ameerikasse ehk põlisrahvaste eeskujul Abya Yalasse.

Sarjas tuleb juttu rikka ajalooga piirkonnast, kus toimub pidevalt palju põnevat nii poliitikas kui ka kultuuris. Läbi saadete püütakse mõista hetkel aktuaalseid tüliõunu Ameerika Ühendriikide ja mõne Ladina-Ameerika riigi vahel, aga ka ajaloolist lõime tänaste lahkarvamuste taga. Mis maad ja riigid seal teisel pool ookeanit üldse on, kes seal elavad ja mis on nende kandvad lood, mida nad iseendile ja teistele endist jutustavad?

"Uurime seda kirevat, valjuhäälset ja erikeelset maailmajagu, lõhnade ja maitsete pillerkaart, kus on palju originaalseid ideid ja sotsiaalseid eksperimente. Jutule lisaks kuulame saadetes imelist Ladina-Ameerika muusikat," tutvustas saate autor Mele Pesti.

Esimeses saates avab ta, kuidas sündisid need üsna naljakad ja juhuslikud valikud nimetada kaks mandrit Ameerikateks ja suurem osa neist ladina keele auks Ladina-Ameerikaks. Juttu tuleb Christoph Kolumbuse seiklustest ja segadustest tema merereisil pirnikujulise maailma Oriendi nimelisse otsa, kus elasid kummalised tegelased, kes ei saanud eurooplaste jutust miskipärast alati aru, aga tegid ometi ilusat kunsti. Kondoritiivul lennatakse üle terve maailmaosa ja heidetakse pilk riikidele, rahvastele, loodusele ja keeltele, keda Abya Yalas Kolumbuse ajal kohata võis, ja keda avatud südamega rändur tänapäeval seal eest leiab.

"Hommikumaa vägevad"

Alates 1. juulist teisipäeviti kell 14.05

Vikerraadio kuulajatele ammu tuttav Martti Kalda võtab sel suvel fookusesse saladused, salaseltsid, salamõrvarid ja salaagendid.

Martti Kalda Autor/allikas: Martti Kalda erakogu

Saatesarja "Hommikumaa vägevad" üheksandal hooajal kõlab üheksa idamaist lugu isikutest ja ühendustest, kes soovisid jääda varju, ent tegutsesid sellegipoolest kindlakäeliselt oma sihi nimel, ning mõjutasid või mõjutavad seeläbi ajaloo kulgu ja poliitikat. Martti Kalda uurib, mis asjaoludel nad loodi ja tegutsesid ning paljastab, millised olid inimesed suurte saladuste keskel ja taga.

"Need on põnevad lood erilistest inimestest, kelle elusaatusele raadio vahendusel kaasa elama kutsume," lausus Martti Kalda. Igas saates annab autor huvilistele ka lugemissoovitusi, mille leiab saate kodulehelt.

Sarja varasemad saated leiab Vikerraadio lehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist.

"Originaal ja koopia"

Laupäeviti kell 17.05

Jaan Elgula toob pärast mitmeaastast pausi taas kuulajateni muusikasaate "Originaal ja koopia", milles esitab tuntud lugusid ja nende samuti tuntud või teinekord ka tundmatuid originaale.

"Saade on muusikaküllane. Mängin eestikeelset ja välismaakeelset muusikat, laulude originaale ja koopiaid. Ja räägin sinna juurde ka juttu," võttis Elgula saate olemuse kokku.

Sarja varasemad saates leiab Vikerraadio lehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist.

"Me oleme tšempionid!"

Pühapäeviti kell 18.15

Ka sel suvel kohtuvad pühapäeviti Vikerraadios sport ja muusika. Igal nädalal räägib üks sportlane või spordiga seotud inimene enda muusikaarmastusest ja muusika seostest spordiga. Loomulikult kõlab saates külalise lemmikmuusika. Saadet teevad Juhan Kilumets, Ivar Lepik ja Johannes Vedru.

Hooaja avasaates selgus, millist muusikat kuulab Eesti parim mäesuusataja Tormis Laine. Miks taipas andekas sportlane juba varakult, et muusikas tal talenti pole? Kuidas on Tormis Laine muusikamaitset kujundanud Austrias elatud aastad? Teda küsitles Juhan Kilumets.

Sarja varasemad saated leiab Vikerraadio lehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist.

"Isapuhkus"

Laupäeviti kell 10.40

Kuuldemängusarja autorite Katariina Libe ja Indrek Koffi tekstidel põhineva elulise loo peategelane on nelja lapse isa, kes on jõudnud oma elus teelahkmele. Kümneosaline sari saadab Markust argistes situatsioonides, mis kohati võivad kanduda absurdi, aga pakuvad kindlasti kuulajatele äratundmishetki.

Aarne Soro ja Tiina Tauraite Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Isa rollis Aarne Soro, teistes osades Tiina Tauraite, Indrek Taalmaa, Külli Teetamm, Jaan Pehk, Liina Tennosaar, Raivo E. Tamm, Merca, Viire Valdma, Laura Võigemast ja Anneli Rahkema. Lavastanud Urmas Vadi, sarja helirežissöör on Külli Tüli.

Sarja varasemad osad leiab Vikerraadio lehelt ja Eesti Raadio mobiiliäpist.