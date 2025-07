Vikerraadio kutsub valima kauneimaid eesti luulele loodud laule

Kantuna eesti raamatu aastast ning 500 aasta möödumisest esimese eestikeelse raamatu ilmumisest valis Vikerraadio sadade laulude seast välja 70 pala, mis on loodud eesti luuletajate loomingu põhjal. Kuni 17. juulini saab Vikerraadio kodulehel lugusid kuulata ja valida nende seast kuni 15 lemmikut, kus luuletaja looming ja muusikute loodu on parimas kooskõlas.

"Luuletajad leiavad igapäevasuses igaviku. Luuletuses loeb iga sõna, et mõte oleks kirgas ja tunne sügav. Paljud eesti lauljad, muusikud ja heliloojad on eesti luulet lauludeks seadnud. Valisime välja 70 lugu, kus luule sisemine muusika, hingamine ja emotsioon on teinud need meile eriti meeldejäävaks," ütles üleskutse idee autor, Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Raadioeetris kuulutatakse hääletus koos kirjanik Jan Kausiga välja esmaspäeval, 7. juulil kell 16.05. Vikerraadio kodulehelt leiab hääletuse juba praegu.

Kuulajate lemmikud selguvad 21. juuli pärastlõunal Vikerraadios.