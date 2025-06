Sünoptik Taimi Paljak: jaanide ajal tuleb valmis olla vihmaks

Paljaku sõnul on siiani paras küsimärk, kas jaanipäeva saab kuivalt mööda saata. "Kui kolmapäeva õhtul vaatasin, siis kahjuks olid jaaniööks korralikud vihmad meie poole saadetud. Neljapäeva hommikul heitsin uuesti pilgu ja sealt vaatas vastu 25 või 26 kraadi ja ainult selleks jaanilaupäevaks. Aga seda ei tasu veel kindlasti puhta kullana võtta. Kõik on piiripealne ja ma siiski kahtlustan, et see suur soe jääb Kesk-Euroopa piirile kõikuma," rääkis Paljak.

"Pigem tuleks valmistuda meie tavaliseks Läänemere-ümbruse jaanipäevaks. Kas vihm jõuab nüüd jaanilaupäeva õhtuks, ööks või järgmiseks päevaks, ei tea, aga vihm on tulemas," sõnas Paljak ning lisas, et kui jaanilaupäeva saame kuivalt mööda saadetud, siis tuleb vihm arvatavasti jaanipäevaks."

"Sellist pilti ei ole näha, et üks ilus suur kõrgrõhkkond meid sellest nüüd päästaks," lisas ta. Kas kuiv ilm peab, selgub täpsemalt laupäeva õhtuks.

Paljak tõi välja, et jaanipäevi, kus sooja on üle 25 kraadi, on olnud pigem vähem. "Hästi kuum oli näiteks 2020. ja 2021. aastal. Samas on olnud ka seitse ja kaheksa kraadi ning vihma valanud. Nii et laseme end ka sel aastal jälle üllatada," muigas Paljak.