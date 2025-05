ETV krimireedes alustab kodumaine sari "Süü"

ETV toob reedest, 30. maist vaatajateni kodumaise krimidraama "Süü", mille peaosas on Jaan Rekkor.

Elisa originaalsari "Süü" põimib haaravaks looks ühe perekonna saladused, kus mineviku traagika hakkab olevikku ja omavahelistesse suhetesse sekkuma. Priit Piusi käe all valminud sarjas teevad kaasa näitlejad Jaan Rekkor, Epp Eespäev, Rasmus Kaljujärv, Ott Sepp, Maarja Jakobson, Ago Anderson jt.

Läbi kuue osa hargneb lahti keerukas sündmuste jada, mis hoiab pidevalt õhus küsimust "Kes on süüdi?". Ühisel puhkusereisil 2009. aastal hukkub Sepo Kurmi aastane poeg ja väikelapse surmas mõistetakse süüdi teismeline naabripoiss Emil. Traagiline sündmus viib patriarh Risto Kurmi perekonna lagunemiseni. 12 aastat hiljem on kõik pereliikmed näiliselt oma eluga edasi läinud, vaid nüüd juba üle 70-aastane Risto ei taha muutusi tunnistada ja korraldab kangekaelselt edasi igasuvist perekondlikku väljasõitu. Lootus muretust puhkusest puruneb, kui Risto avastab oma postkastis anonüümse ähvarduskirja, milles meenutatakse paljude elu lõhkunud traagilisi sündmusi.

"Süü" on toodetud Warner Brothers International Television Productioni formaadi põhjal, stsenarist on Mihkel Seeder. Mitmekülgse näitlejana tuntud Priit Piusi jaoks on tegemist režissööridebüüdiga.

Eesti Filmi ja Teleauhindadel oli "Süü" esitatud uue tulija auhinnale. Nominatsioonid pälvisid ka Maarja Jakobson (parim naisnäitleja sarjas), helilooja Arian Levin (aasta sisulooja) ja operaator Ants Martin Vahur (aasta vormilooja).

"Süü" alustab ETV ekraanil reedel, 28. mail kell 21.40.